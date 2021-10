Her er det full fart igjen – og enda mer fart skal det bli!

Også i korona-tida har nye medlemmer finni veien til motocrossbanen i Re – Tinius (12) er en av dem. Nå får Re motorsport sårt tiltrengte midler til å styrke rekrutteringsarbeidet enda mer.

Les også om Tinius i ReAvisa på papir oktober 2021.

Etter lang tid med korona-restriksjoner er det på tampen av 2021-sesongen mulig å kjøre som normalt på crossbanen på Ødegården i Re, også for de som ikke bor i kommunen.

Re motorsport måtte stenge ned da koronaen herja som verst. I lange perioder måtte de nekte folk utafor kommunegrensene å komme. I tre måneder var det helt stille på Ødegården.

Stabile medlemstall gjennom pandemien

Det forteller Re motorsport-leder Kristoffer Strange til ReAvisa.

– Vi har forholdt oss til smitteverntiltak og gjeldende smittevernregler. Kombinert med at vi har store arealer, så det har gått fint. I perioder har vi holdt avstand og brukt munnbind.

Kristoffer forteller at de har ikke merka noen nedgang under korona, men at medlemstallet har vært stabilt.

Det er mange planer og ideer for banen på Ødegården.

Ble overraska med en stor pengegave

En av planene er å få til en ny barnebane, men alt i klubben gjøres på dugnad, så det tar tid å få det til, forteller lederen til lokalavisa.

Nå får klubben drahjelp fra Gjensidige, som tidligere denne måneden kom til Ødegården for å overrekke en pengegave på 100.000 kroner.

Pengene er øremerka rekrutteringsarbeid i Re motorsport, og ble tatt i mot til stor jubel.

Ble overraska med sin egen crosser

Tinius Myrvang (12) er en av mange som benytter tilbudet til Re motorsport. Han kjører gjerne tre til fire ganger i uka hvis han får lov. Tinius har kjørt siden starten på dette året og forteller om hvordan det var å få sin første sykkel.

– Jeg hadde testa å kjøre litt fra før, siden jeg har noen kompiser som driver med cross. Jeg hadde ønska meg en egen sykkel lenge, sånn at jeg kunne begynne å kjøre sjøl.

– En ettermiddag så dro jeg og pappa til en annen i Re motorsport for å se på noe crossutstyr. Da vi kom fram så sto det en sykkel der istedenfor, og jeg ble skikkelig overaska.

– Jeg tenkte bare, jeg trodde ikke dette skulle skje i det hele tatt. Nå er jeg på min andre sykkel, siden jeg allerede har vokst fra den første.

Tidkrevende hobby – for både far og sønn

Det må ekstra dedikerte foreldre til. Pappen til Tinius stiller opp og regner ut at det går rundt tjue timer i uka til hobbyen. Sykkelen må kjøres til trening, vaskes etter hver gang og av og til må den skrus litt på.

I september kjørte Re motorsport sitt årlige klubbløp, fortsatt med korona-restriksjoner. Det første løpet uten restriksjoner blir først neste år, i 2022-sesongen.

– Nå er høsten her og banen blir stengt på ukedager fra nå. Vi holder åpent på lørdager så lenge været er med oss, melder Re motorsport.

Les mer om Re motorsport.

Les mer om sport.