Starter opp enda et nytt volleyball-lag i Re

IL Ivrig melder om stor aktivitet i volleyballgruppa nå ved starten av en ny innendørssesong. Såpass stor at klubben starter opp enda et nytt lag denne sesongen.

IL Ivrigs volleyballgruppe starta opp flere lag og tilbud forrige sesong, og nå fortsetter veksten foran 2022/2023-sesongen.

Damelaget til IL Ivrig spiller i 2. divisjon, og her er det hele femten aktuelle spillere. Trener Stein Egil Nylen er meget fornøyd med situasjonen.

Enda et nytt volleyball-lag

– For at alle skal få et kamptilbud har vi nå også meldt på et lag i 5. divisjon, som hovedsakelig vil bestå av de på «førstelaget» som får spille lite i 2. divisjon og noen av de lovende spillerne på jentelaget.

– Vi vil i tillegg starte opp et treningstilbud til de jenter/damer som er for gamle til jentelaget med noen åpne treninger på mandager i Vålehallen, forteller Jan Gunhildstad, leder i IL Ivrig volleyball.

Første gang blir mandag 12. september klokka 18.00 til 20.00.

Sju volleyball-treninger i uka

Jentelaget består nå av tolv – tretten spillere, der målet denne sesongen er å delta i regionens US-seriespill for J15. – Vi skal sjøl også arrangere ei turnering i desember.

Guttelaget har opp mot tjue spillere på trening, og målet der er også deltagelse i US-turneringer med flere lag i G19. Dessuten planlegges det deltagelse i ei stor juniorturnering i Sverige i slutten av oktober.

Dermed har IL Ivrigs volleyballgruppe følgende treningstider i Vålehallen: