Drar ifra før NM-finalen: – Prøver å ikke tenke på det

I kveld er det motor-mandag på Kulturhuset Elverhøy, med åpning av den nye mekkegarasjen. Bare for å understreke hvorfor vi kan kalle Re for et motorsportsted, tok to av bygdas yngste motorsportutøvere hver sin NM-seier sist helg.

I invitasjonen til motor-mandagen skreiv Kulturhuset Elverhøy at Re er og blir et motor-sted. Her har vi lange tradisjoner for motorkultur og motorsport, med mange utøvere opp gjennom åra i både bredde og elite.

Sist helg tok to av bygdas unge lovende motorsportutøvere hver sin NM-seier, i hver sin aldersklasse.

Drar ifra i NM-sammendraget

Alexander Heum (18) fra Undrumsdal vant nest siste NM-runde i Crosskart Xtreme – her går det fra 0 til 100 på tre sekunder. Han leda allerede NM før denne runden, og drar enda mer ifra før NM-finalen på Gardermoen 24. september 2022.

Simen K. Johansen (15) fra Vivestad vant også denne NM-runden i klassen 125 ccm, han lå på tredjeplass før denne NM-runden og kjemper nå om NM-gullet.

Felles for dem begge er at de er fra motorsportfamilier, der besteforeldre og foreldre har drivi med motorsport gjennom generasjoner.

De har også med seg hver sin yngre bror som også har starta med motorsport, de gjør det også veldig bra.

Bensin i blodet

Alexanders bestefar Sven Arne Heum sa til ReAvisa da Alexander starta med motorsport: – Flere skulle bare visst hvor fint ungdommen har det i motorsportmiljøet, hvor mye fint vi kan ha det sammen. Hvor sunn og god denne sporten er.

Sven Arne starta med bilcross i 1984, og var en av landets beste med topp-plasseringer i Landsfinaler og andre storløp fram til han ga seg for drøyt tjue år siden.

Simens bestefar er ingen ringere enn Vidar S. Johansen, som starta med rally på 1970-tallet. Det ble tre NM-gull før han la opp for drøyt tjue år siden.

Da han starta med rally var det forbudt i Norge, så han måtte over grensa til Sverige for å kjøre. Resten er historie – bilsporthistorie.

Tett i toppen før NM-finalen

Femti år seinere tar barnabarna tradisjonen videre og kjemper om NM-titler. Det er nok en ekstra rak rygg som går inn i klasserommet på Revetal ungdomsskole og finner pulten sin i dag, etter seier i NM-runden sist helg.

– Det er veldig tett mellom alle de tre på topp før finaleløpet, forteller 15-åringen Simen til ReAvisa. – Blir en spennende avslutning på Gardermoen!

18-åringen Alexander går på idrettslinja på Re VGS og kan også fortelle om ei fin helg til klassekameratene sine.

Nå lader han opp til NM-finale – ved å tenke minst mulig på hva som står på spill:

– Må bare være så rolig som mulig

– Jeg prøver fortsatt ikke å tenke på NM-sammendraget, jeg må bare være så rolig som mulig, sier Alexander til ReAvisa. Nå skal han lade opp med å bli best mulig kjent med finale-arenaen og gå over karten til minste detalj.

– Det var kjempemoro å vinne i helga, spesielt siden det var vått føre – dette var mitt første løp med denne karten på vått, så det var deilig å vise ferdigheter der også.

NM-finalen går på en av våre nærmeste baner, på Gardermoen motorpark, lørdag 24. september 2022.

Re har mange deltakere med, og flere av dem ligger an til medaljer. Les mer om det i disse sakene.

Og i kveld møtes motorinteresserte her hjemme på Kulturhuset Elverhøy.