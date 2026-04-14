Skal slåss for opprykk på bortebane: – Fyll opp bilene

Klokka 14.00 søndag 19. april 2026 skal IL Ivrig-herrelaget i 4. divisjon spille kvalik-kamp mot NMBUI om opprykk til 3. divisjon. Det skjer på bortebane, og nå mobiliserer klubben for å skape en solid støtte fra tribunen:

– Det hadde vært moro om en svær Ivrig-horde tar turen bort til Ås for å støtte laget vårt denne viktige dagen i klubbens historie.

Skal gjøre seg bemerket på bortebane

Derfor oppfordrer IL Ivrig volleyball via lokalavisa alle som vil å komme, der klubben sponser hver bil som tar turen over fjorden med 500 kroner. De oppfordrer heiagjengen til å samles i færrest mulig biler:

– Fyll opp bilene, så godt det lar seg gjøre. Hvis noen har lyst til å være med, men mangler sjåfør, ta kontakt med sportslig leder Roar Gunnerød, enten på Facebook, i Spond eller på telefon 92 21 92 16.

– Vi vil oppfordre alle som har Ivrig-tøy til å ta på seg det. For å skape ekstra stemning er det moro med effekter som lager lyd:

Trommer, kubjeller, en storvokst onkel med kraftig stemme… her er det bare fantasien som setter grenser!

IL Ivrig-effekter

«Har du ikke Ivrig-skjerf, fortvil ikke! Alle vil få et skikkelig godt dagstilbud på IL Ivrig-effekter akkurat denne dagen», opplyser den lokale volleyball-klubben.

Adressen til hallen opprykkskampen skal stå er Eika Senter/GG-hallen, Herumveien 6, 1432 Ås. Tar du turen fra Re, vil du ikke være aleine om det.

