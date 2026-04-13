Minneord: Æresmedlem Terje Sviland til minne

Med sjokk og stor sorg mottok vi budskapet om at vår tidligere mangeårige leder og æresmedlem Terje Sviland var gått bort i en tragisk ulykke, 76 år gammel.

Travsporten har med dette mistet en markant og engasjert skikkelse. Terje kom inn i styret som varamedlem i 2013. Året etter ble han styremedlem, før han i 2015 ble valgt til leder.

I 10 år ledet han Re Travforening, og han vil bli husket som en tydelig og dedikert leder.

Engasjement, varme og genuin interesse

Terje satt også flere år i styrene rundt Jarlsberg Travbane, og med sin brennende interesse og store hjerte for sporten satte han spor som vil vare lenge.

De som kjente Terje vet at han sto for sine meninger og elsket en god diskusjon – alltid med et ønske om å skape utvikling og fellesskap.

Bak engasjementet lå også en varme og en genuin interesse for menneskene rundt ham.

Mange hyggelige kvelder på Eiketun

For oss yngre i styret var han en mentor. Heiet oss opp og fram, og lærte oss nytten av å drive god organisasjonsskikk. Alle styremøter ble holdt rundt kjøkkenbordet hjemme hos Jorunn og Terje.

Alltid med vafler og hjemmelaget syltetøy àla Terje på menyen. Praten rundt bordet gikk alltid livlig, og vi ser med glede tilbake på mange hyggelige kvelder på Eiketun.

Det var ikke bare i travpolitikken Terje var aktiv. Han var også en ivrig oppdretter, hesteeier og amatørtrener.

«Detta hadde vært moro!»

Vi som har vært med en stund kan huske en lokalkjøring for mange år tilbake, hvor Terje endelig skulle kuske sin egen gode hoppe Zenit Sun i løp. Terje hadde trua, la rett ut i tredjespor – og klinket til.

Hesten ble nok noe trøtt mot slutten, men det ble et severdig løp for alle som var tilstede. Kusken sjøl var også et eneste stort glis når han kjørte ut av banen – «detta hadde vært moro!»

Våre tanker går til de som sitter igjen. Vi er evig takknemlige for alt Terje ga av tid, innsats og kunnskap, og vi lyser fred over Terjes minne.

Styret i Re Travforening

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.