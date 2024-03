Erling Klausen (1920 – 2024) til minne

Erling Klausen døde 4. mars 2024, 103 år gammel. Han sovna fredfullt inn på Re helsehus, der han bodde de fem siste åra av sitt liv. Før det hadde han drivi hjemgården i 70 år.

103-åringen var fortsatt på farta inntil helt nylig, sjøl om han hadde flytta til Re helsehus. Var det rullatorrace, så var han med. Var det statsministerbesøk på Re-torvet, var han på plass for å si sin hjertens mening. Det samme på folkemøter om kommunesammenslåing.

Da han fylte 100 år var lokalavisa på besøk, og da fortalte han at han var skuffa over den siste sammenslåinga. – At Våle og Ramnes ble til Re var bra. Det kunne ikke finere blitt!, mente han. Men sammenslåinga med Tønsberg var han ikke fornøyd med. Han ville nok at vi skulle sett i en annen retning.

Politisk engasjert hele livet

Erling stortrivdes på Re helsehus, og han fulgte med, fortalte han i 100-årsintervjuet med ReAvisa. Erling var fra ung alder politisk engasjert, og han satt tre perioder som kommunestyrerepresentant i gamle Ramnes kommune.

Sammen med blant annet Rolf Brattestå var han med på å starte Bygdefolkets ungdomsfylking, det som i dag er Senterungdommen. Der ble Erling valgt til aller første formann.

Han representerte først Senterpartiet i kommunestyret, men så ble kona aktiv i KrF – og da var ikke Erling vrien å overtale. Han ble med dit, og representerte KrF i siste periode.

Engasjert i lokalsamfunnet

– Heldigvis, jeg liker å følge med på det som skjer. Og heldigvis har vi ReAvisa, der kan jeg følge med på det som skjer i bygda vår, sa han i anledning 100-årsdagen sin. Erling var avisbud på helsehuset, han gikk rundt med svære bunker som ble lagt på stuene og i postkassene.

Blant alle verv, så var Erling med i det aller første styret i Ramnes diakonat. Han var med i menighetsrådet i mange år, og var i flere perioder leder av menighetsrådet.

Han var kirketjener i Ramnes fram til han gikk av med pensjon som 67-åring. Kona Solveig var klokker. Hans personlige tro var viktig, han retta sin takk «oppover» for sin gode helse.

Hjalp tidlig til på gården

Erling tok tidlig over hjemgården Jerpekjønn Mellom, som han hadde i 70 år, fra 1946 til 2016. Sammen med kona Solveig dreiv de gården. De fikk fire barn, 11 barnebarn og 22 oldebarn. Han ble enkemann på sine eldre dager.

Som far, bestefar og oldefar var han veldig stolt av sine etterkommere, og han fulgte godt med på hva de dreiv med. De kalte ham «høvdingen i familien».

Erling var tidlig med på å hjelpe til på gården. Særlig huska han at han var med far sin på oppsetting av skigard i skauen.

Stor utvikling i gårdsarbeidet

Ellers likte han godt å jobbe i skauen om vinteren. Han hogg og kjørte fram tømmeret sjøl. Til å begynne med var det med øks og bogesag. Så ble det med svans, og så motorsag.

Til å begynne med brukte han to hester. Men så ble den ene skral, så da ble det traktor i 1955, en Gråtass. Så kjøpte han en brukt Massey Ferguson som han visste var i bruk enda.

– Vi dyrka korn og gras med tre års skifte og hadde cirka åtte kuer javnt og trutt, pluss okser, fortalte Erling.

Skiløper til langt oppi 90-åra

Erling var veldig glad i idrett, og han gikk sjøl skirenn til han var godt over 90 år gammel. – Under krigen spilte vi fotball på løkka. Vi hadde lag på Hjerpetjønn og spilte mot lokale lag. Vi tapte mot Vivestad hver gang, mintes Erling. – Husker vi var redde for lensmann Rønning, fotball var jo forbudt under krigen.

Under Re middelalderdager stilte han opp seinest som 91-åring da han gikk skirenn fra Revetal til Linnestad og tilbake igjen. – Til Linnestad gikk fint, sa han, – men løypa tilbake var mere kronglete, så jeg angra for at jeg ikke hadde gått samme veien tilbake igjen.

Han vant sin aldersklasse suverent, uten særlig konkurranse for øvrig. Og hva var så rådet fra Erling Klausen for å holde seg så sprek og rask? – Drekk tran og spis hvitløk!

Erling Klausen ble født 2. september 1920, og døde 4. mars 2024. Begravelsen skjer i Ramnes kirke klokka 12.30 torsdag 14. mars 2024.

Det blir minnesamvær på Stange gjestegård etter begravelsen. Sogneprest Ragnhild Christophersen skal være prest i begravelsen, og hilser via ReAvisa fra familien:

– Alle er hjertelig velkomne, både til begravelse og minnesamvær.