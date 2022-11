Tusenkunstneren Arild Johansen (1938 – 2022) til minne: En original er borte, men han blir ikke glemt

Et 84 år langt liv, helt uten filter, med de gleder og utfordringer det har gitt.

Det skriver sønnen på Facebook, når familien informerer venner og kjente og hjembygda om Arild Johansens bortgang i går kveld lørdag 5. november 2022.

Arild har vært en berikelse i bygda vår i alle år, med sin kreativitet og sine påfunn av mange slag – langt utafor A4-livet. En mann full av energi, ideer og pågangsmot.

Skikkelig spreking

En fighter måtte kaste inn håndkle for siste gang, skriver familien på Facebook. Boksing var hobby nummer en, og veteranbiler nummer to, fortalte han til NRK på Norge Rundt for noen år siden.

Han starta med boksing da han var 21 år gammel, og var fortsatt trener i bokseklubben Tønsberg-kameratene til han var over 80 år.

Sprekingen hadde 120 boksekamper bak seg, og han tok gullmerket så seint som 75-åring, det vil si verdens eldste.

Samla bygdas motorinteresserte

Arild var også initiativtaker til Re motorklubb, som er blitt en stor suksess som fortsatt samler motorentusiaster fra Re og en stor omegn.

Han var mangeårig formann for den driftige motorklubben i bygda vår.

Seinest sist sommer var han med på treff med sine egne klenodier.

«God tur»-ønskene består

En annen hobby var alt det han fant på i garasjen, det er mange historier om kreative kreasjoner og ideer som har tatt form der. Han likte også godt å male bilder.

I de seinere åra ble treskallene hans en snakkis, også langt utafor Re. Lokalavisa avslørte til slutt hvem som sto bak alle de trivelige «God tur»-ønskene.

I kommentarfeltet i lokalavisa var det utelukkende positive tilbakemeldinger. Men så kom det flere mediaoppslag i avisene rundt Re om klager.

Moro så lenge det varer

Arilds respons på klagene og advarsler om å måtte fjerne huene, var å spikke enda flere. Han fortalte i ReAvisa at han alltid spurte før skulpturene ble plassert på privat eiendom:

«Men på mer offentlige steder, lar han det stå til: – Det er uansett moro så lenge det varer, sier mannen bak mysteriet og humrer», skreiv ReAvisa første gang vi omtalte treskallene.

Temaet var også treskulpturer da lokalavisa snakka med Arild aller siste gang. Da ringte han for å tipse om figuren som står på plattingen rett sør for Ramnes kirke.

I kjent ubeskjeden stil

– Jeg er så stolt av den! Kunne vi ikke møttes der og tatt noen bilder?, foreslo Arild i sin kjente ubeskjedne stil. Den avtalen blir det dessverre aldri noe av.

Etter en kort tids sjukdom denne høsten ble det aldri noe av det møtet vi avtalte om å ta på sparket en fin høstdag.

Helga Arild døde er den første helga på lenge med et skikkelig finvær – sola stråler fra en flott høsthimmel.

Rare ting i garasjen

Ironi og humor til det siste, skriver familien: Han mente det ikke var så farlig om han kom opp i himmelen eller rett ned, han hadde gode venner begge steder, så det ville gå bra.

Han var en mann som har levd et liv uten filter i 84 år, med de gleder og utfordringer det har gitt. Han har drivi med det han har brent mest for: Boksing, biler og lage rare ting i garasjen.

Vi er sikker på han har forstått at han har betydd mye for mange, med sin væremåte og sitt humør, skriver familien.

Vil ikke bli glemt

For alle dere som kjenner ham og som vi veit betydde mye for ham, dere var i hans tanker til siste runde var over, skriver familien: En bokser, kunstner, tusenkunstner, original er borte, men han vil ikke bli glemt.

Her vil jo cirka 550 treskaller med «God tur» hjelpe til – og på vegne av ReAvisa-redaksjonen kan vi vel råde alle til å la seg inspirere av Arilds ufiltrerte livsstil:

– Vi får si som pappa poengterte mye; «Don’t worry, be happy», skriver sønnene på vegne av familien. Ta vare på livet, det leves i dag!

Like kjært som blomster er en gave til TK boksing, Vipps 98067. Begravelsen vil finne sted i Ramnes kirke, dato vil bli annonsert.

Arild etterlater seg sønnene Rune og Øystein og sin kjære Gerd, med familier.