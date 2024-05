Turid Evensen (1946 – 2024) til minne

Med sorg har vi fått budskapet om at Turid Evensen gikk bort 2. mai 2024, 77 år gammel, skriver Tønsberg Arbeiderparti.

Turid var fra Vestfosssen, men kom til Undrumsdal som lærer på Solerød i 1968. Her ble hun, ektemannen og barna værende.

Turid var en svært godt likt lærer og hadde et hjerte som særlig banka for dem som ikke helt fikk det til på skolen.

Starta som folkevalgt i Våle kommune

Hun kom med i Våle-politikken for Arbeiderpartiet i kommunestyreperioden 1991–1995, og som den med flest stemmer gikk hun rett inn i formannskapet og ble gruppeleder med det samme. I perioden 1995–1999 var hun varaordfører.

Det politiske arbeidet fortsatte i 1999–2003, nå som representant i fylkestinget. I den nybakte Re kommune stilte Turid som Arbeiderpartiets naturlige ordførerkandidat, og hun ble valgt til den viktige rolla som leder for hovedutvalget for drift, eiendom og næring.

I den siste perioden Re kommune eksisterte, 2015–2019, var hun med i kontrollutvalget. I tillegg til den lange perioden som folkevalgt hadde Turid også verv i lokalpartiet.

God og varm lærer – også i politikken

Hun var nestleder i styret til Re Arbeiderparti 2002–2007, og til slutt var hun vara til styret i det sammenslåtte nye Tønsberg Arbeiderparti i 2018–2019. Det var aldri vanskelig å legge merke til at Turid hadde stor kunnskap på mange områder.

Hun var en god og varm lærer også i poltikken, men var aldri belærende. Tvert imot var hun opptatt av å få andre med seg gjennom samarbeid og fellesskap.

Vi er takknemlige for det gode arbeidet Turid utførte for Arbeiderpartiet gjennom mange tiår og for at vi fikk bli kjent med henne og engasjementet hennes.

Tankene våre går til familien, som har mista en ektefelle, ei mor og ei bestemor.

Av Tønsberg Arbeiderparti.

Turid bisettes fra Undrumsdal kirke fredag 10. mai klokka 10.30. Like kjært som blomster er en gave til Nasjonalforeningen for folkehelsen (Demens Foreningen).