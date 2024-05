Her finner du alt om årets 17. mai-feiring i Re

Ett par endringer fra foregående år, ellers alt likt som før. Les mer om den store dagen i papiravisa uka før 17. mai, og her i nettavisa får du bilder og film fra den store dagen.

– Feiringa i Re blir mye likt som før, slik 17. mai alltid pleier å være i bygda vår, forteller Siv Ellen Kristiansen på vegne av Tønsberg kommune, som har 17. mai-programmet klart for hele kommunen.

Hele programmet fra kommunen blir annonsert i ReAvisa, både her på nettavisa og i papiravisa som kommer ut 14. mai 2024. Skulle det være noe mer vi bør være klar over, så tips gjerne på Tips@ReAvisa.no.

Flaggheis aller først på programmet

Nasjonaldagen starter som alltid her i Re med flaggheising i Revetalparken klokka 08.00 på morgenen, til toner fra Blågjengen som spiller i parken og marsjerer en tur bort til Re helsehus.

Det blir, også klokka 08.00, flaggheising på Våle ungdomslags forsamlingslokale Fjellborg i Våle, til toner fra Glagjengen.

Det vil også komme en overraskelse i bilder og film her på nettavisa ReAvisa.no på morgenkvisten på den store dagen.

Kransenedleggelse ved kirkene

Klokka 09.00 blir det kransenedleggelse ved Våle kirke og tale ved bautaen av Halvard H. Skarpmoen. Glagjengen spiller. Klokka 09.00 åpner også kiosken på Revetal.

Klokka 10.30 er det kransenedleggelse ved Ramnes kirke. Blågjengen spiller. Samme klokkeslett, fra klokka 10.30 stiller veteranbilene opp på paradeplass på Revetal.

Fra klokka 10.45 til 11.15 er det 17. mai-arrangement på Re helsehus, med ord for dagen av sokneprest Ragnhild Christophersen. Skolekorpsene spiller.

Oppstilling i to retninger

Klokka 11.00 er det oppstilling av 17. mai-tog, avgang er klokka 11.30. Ruta skal være den samme som tidligere, tross graving på Brår, får ReAvisa opplyst. Toget går en runde rundt Revetal, oppover Brårveien og snur ned til Revetal igjen.



Fra hovedinngangen på Re helsehus og sør langs Revetalgata ved helsehuset stiller politi, ordfører, 17. mai-komiteene og kommunestyrerepresentanter, flaggborg.

Her stiller også Ramnes og Røråstoppen skolekorps, Ramnes skole, Røråstoppen skole, Bjerkely skole og Solerød skole opp.

Tog fra og til Revetal

Oppstilling fra rundkjøring og vest langs Regata og parkeringa til Re-torvet stiller Våle skolekorps, Kirkevoll skole, Glagjengen, Revetal ungdomsskole, barnehagene, Blågjengen, russ, lag og foreninger, borgertog.

Toget kommer tilbake til Revetal og det blir oppstilling ved kommunehuset og på Re-torvet-parkeringa, der korpsene spiller og det blir tale ved 7. trinn-elever fra skolene i Re.

Etter fellesfeiringa på Revetal er det underholdning og leker rundt om i grendene. Her er det lagt inn litt bedre tid i år.

17. mai-tog i Fon – uten korps

På Revetal ungdomsskole blir det leker og underholdning fra klokka 13.00, på Bjerkely skole, Solerød skole og Ramnes skole fra klokka 13.30, og på Våle samfunnshus fra klokka 14.00.

Det er gudstjeneste i Fon kirke klokka 13.30, ved sokneprest Ragnhild Christophersen, med påfølgende kransenedleggelse i regi av Fon ungdomslag.

I Fon blir det også et eget 17. mai-tog fra Fon kirke klokka 14.15 – i år uten korps. Så feiring og leker ved Fon barnehage fra klokka 14.30.

To ettermiddagsarrangement

– Alle arrangementer er åpen for alle. Velkommen!, ønskes det i 17. mai-programmet fra kommunen. Det blir tradisjonen tro russetog i Tønsberg sentrum klokka 17.00, kombinert med borgertog.

Her i Re blir det to ettermiddagsarrangementer, begge klokka 18.00: Det er 17.mai-fest for voksne i alle aldre ved Diakonatet i Ramnes, og familiefest på Våle menighetshus, der ordfører Frank Pedersen holder tale.

Alt dette er helt ifølge normalen, med ett par mindre endringer for i år:

Stor takk til Re-torvet

– Glagjengen kutter ut Fon i år, da de gjerne vil ha litt mindre å gjøre denne dagen. De har hatt en god dialog med Fon ungdomslag og er enige om at det får bli slik, forteller Siv til ReAvisa.

En annen endring er klokkeslett på feiringene rundt i grendene, der aktiviteter og underholdning ved Våle samfunnshus starter litt seinere i år enn i fjor, for å få bedre tid fra fellesfeiringa.

Siv retter en stor takk til Re-torvet, – som som alltid er samarbeidsvillig og åpner parkeringshuset på sjølvaste dagen.

FAU-ene gjør jobben

FAU ved Revetal ungdomsskole står for kiosken på Revetal. FAU ved Røråstoppen skole stiller med leder for parkeringa på Revetal, som alltid, og tolv parkeringsvakter i tillegg til opptil seks vakter fra hver av de andre skolene.

– I år er det også parkeringsvaktene som setter opp scenen på parkeringa på Re-torvet til fellesfeiringa, som vaktmester-Kurt har pleid å gjøre.

– Vaktmesterne i kommunen frakter den til plassen på forhånd, og tilbake etter pinsehelga.

Kort om 17. mai i Re:

08:00 Flaggheising i parken på Revetal. Blågjengen spiller.

08:00 Flaggheising på Fjellborg i Våle. Gla`gjengen spiller.

09:00 Våle kirke: Kransenedleggelse og tale ved bautaen av Halvard Haslestad Skarpmoen. Gla`gjengen spiller.

09:00 Kiosken på Revetal åpner. I regi av Revetal u-skole FAU.

10:30 Kransenedleggelse Ramnes kirke. Blågjengen spiller.

10:30 Veteranbiler oppstilt på paradeplass.

10:45-11:15 Re helsehus. Ord for dagen ved sokneprest Ragnhild Christophersen. Våle skolekorps og Ramnes og Røråstoppen skolekorps spiller.

11:00 Oppstilling av 17. mai tog. Fra hovedinngangen på Re helsehus og sør langs Revetalgata v/helsehuset: Politi, Ordfører, 17. mai komiteene og kommunestyrerepresentanter. Flaggborg. Ramnes og Røråstoppen skolekorps, Ramnes skole, Røråstoppen skole, Bjerkely skole, Solerød skole.

Oppstilling fra rundkjøring og vest langs Regata/Meny parkering: Våle skolekorps, Kirkevoll skole, Gla`gjengen, Revetal u-skole, Barnehager, Blågjengen, Russ, lag og foreninger, borgertog.

Oppstilling fra rundkjøring og vest langs Regata/Meny parkering: Våle skolekorps, Kirkevoll skole, Gla`gjengen, Revetal u-skole, Barnehager, Blågjengen, Russ, lag og foreninger, borgertog. 11:30 Toget starter

12:30-12:50 Oppstilling v/kommunehus/Meny: korpsene spiller og tale fra 7. trinns elever.

Etter fellesfeiringen på Revetal er det underholdning og leker Revetal ungdomsskole (13:00) på Bjerkely skole, Solerød skole og Ramnes skole (13:30) og på Våle samfunnshus(14:00).

13:30 Gudstjeneste i Fon kirke ved sokneprest Ragnhild Christophersen, med påfølgende kransenedleggelse i regi av Fon Ungdomslag.

14:15 17. mai tog fra Fon kirke.

14:30 Feiring og leker ved Fon barnehage.Alle arrangementer er åpen for alle. Velkommen! Ettermiddagsarrangementer:

17:00 Borgertog/Russetog i Tønsberg sentrum

18:00 Fest for voksne i alle aldre. Velkommen. Arr. Diakonatet i Ramnes.

18:00 Familiefest på Våle menighetshus. Ordfører Frank Pedersen holder tale. Velkommen.

