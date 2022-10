Erling (102) ble overraska med en luftig bursdagsgave: – En kjempeflott tur

Denne høsten fylte Erling Klausen 102 år – og det ble feira tidligere på seinsommeren med en tur opp i høyden. – De finner på så mye rart, dissa barnebarna og familien min. Men det er veldig moro, altså!

Det var 2. september 2022 at Erling Klausen runda 102 år. Han er født på gården Jerpekjønn Mellom som han dreiv i 70 år, nå bor han på Re helsehus. Der trives han veldig godt.

På den store dagen første fredag i september ble han feira med allsang, vafler, kake og kaffe – og blant mange gratulanter på besøk, stakk også Re-daktøren innom. Det kunne du først lese om i papiravisa.

Avisbud på Re helsehus

– ReAvisa er ei så fin avis, det er så mye fint å lese om, sier Erling, som er avisbud på huset. Han henter svære bunker og legger rundt på stuene og i postkassene til alle.

Men her en dag på tampen av august måtte folk hente avisa si sjøl, for da ble han dratt med av barnebarnet og ut på tur – uten at han visste hvor og hva han skulle.

– Jeg visste ingenting, jeg. Men jeg ville gjerne være med, for de finner på så mye rart, Robert og dissa barnebarna og familien etter meg.

102-åringen ble nemlig overraska med en gave litt utenom det vanlige av familien:

Overraskelsesgave

– Det ble veldig god stemning da han skjønte at vi var på vei til flyplassen, forteller barnebarnet Robert Klausen. – Det skulle være en overraskelse, så vi hadde ikke sagt hva vi skulle. Men på vei mot flyplassen, sa bestefar: Å, ska’ vi det!

Erling forteller at det var en kjempeflott tur. – Åsså så god utsikt! Vi så masse båter i Oslofjorden. Det var flott å sitte og se seg rundt, der nede.

102-åringen liker seg godt i høyden. Han har alltid drømt om å hoppe i fallskjerm.

– Men jeg har kanskje blitt litt for gammal for det?

B’yner å bli voksen

På den andre sida skal han være forsiktig med hva han ønsker seg, for barnebarna er truanes til hva som helst, ifølge jubilanten. – Jeg ble litt sliten, innrømmer Erling i prat med ReAvisa, – men så b’yner jeg vel å bli voksen, veitu. Det tar på å være sånn på farta, en hel dag.

Det ble lite akrobatikk i lufta, med en passasjer på drøye hundre år – det ble en fint og luftig ferd til sjøflyhavna på Fornebu. Det venta en bedre lunsj følget med Erling, barnebarnet og piloten som er inngifta i familien.

– Men det ble litt akrobatikk for å komme inn og ut av flyet, forteller Robert – han måtte løfte bestefar inn og ut av flyet. Med en bakkehøyde på 1.40 inn i cockpit var det ikke bare å sprette opp i flysetet – lenger.

Sjøl om Erling fortsatt er en spreking for alderen.

