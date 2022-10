Her rappes robotgrassklipperen gang på gang: – Virker veldig som bestillingstjuveri

For andre gang på kort tid har noen rappa robotgrassklipperen her – nå vil de advare andre.

Hos Kjell Foss AS har den andre robotgrassklipperen blitt borte i løpet av kort tid. I sommer forsvant den første, og natt til fredag forsvant den andre.

Folk fra fjellsprenger-firma kasta de seg i bilen for å følge spora den la etter seg, men etter litt over sju kilometers forfølgelse stoppa alle spor.

Tjuvebande som veit hva de er ute etter?

– Det må være en tjuvebande som er på jakt etter akkurat disse. De klipper ledningene og tar med seg robotgrassklipper, ladestasjon og hele sulamitten, forteller Karin Flåteteigen ved Kjell Foss AS på Lundteigen.

– Det virker veldig som bestillingstjuveri, mener hun. Den første gangen var ingen klar over at robotgrassklipperen var borte. Da hadde de opplevd det samme på Huset mitt på Brår.

Det var først da Karin hørte om det og sjekka om deres var på plass, at hun oppdaga at det var den ikke. Da var både tjuver og klipper fordufta for lengst.

Den ganske så nyinnkjøpte erstatteren ble rappa natt til fredag sist uke. Men da gikk alarmen umiddelbart.

Deaktiverer sporinga etter kort tid

– Vi har varsling på telefonen med en gang robotgrassklipperen går utafor sona si, så da kasta noen av våre folk seg i bilen og fulgte etter, forteller Karin til ReAvisa.

– Men tjuvene veit helt sikkert hvordan de får deaktivert sporinga. Begge gangene har det ikke gått lange tida og veien før sporene stopper.

Første gang ble sporingsenheten kopla ut rett på andre siden av hekken for plenen til Kjell Foss AS.

Nå kjørte tjuvene til Kjønnerød-toppen før de svingte inn til sida og fikk kopla den ut.

Tap på rundt 60.000 kroner

Det er snakk om verdier, hver av robotgrassklipperne koster rundt 30.000 kroner – nå har altså to forsvinni til en samla sum på rundt 60.000 kroner.

Karin og resten av Kjell Foss-gjengen advarer andre robotgrassklipper-eiere: – Kanskje har flere opplevd det samme?

Tjuveriene vil bli politianmeldt. ReAvisa har foreløpig ikke lyktes å få en kommentar fra Politiet i Sør-Øst til saken.

Slår til seint på kvelden og natta

Et kjapt nyhetssøk viser oppslag i andre lokalaviser rundt om i landet, der det kommer fram at robotgrassklippere er lett omsettelige og ofte dårlig sikra – en fristende kombo for uærlige og kriminelle sjeler.

I tilfelle Kjell Foss AS er robotgrassklipperne godt synlig fra Kileveien, og det er tilsynelatende lett å røske den med seg i forbifarta. Det har neppe tatt lange tida å klippe ledningene og få med seg alt.

Det siste robotgrassklippper-tjuveriet skjedde før midnatt natt til fredag sist uke, 30. september 2022. Siste sporing var klokka 23.18.

Det første robotgrassklipper-tjuveriet skjedde rett over midnatt natt til lørdag 30. mai 2022. Siste sporing var da klokka 00.34.