90-årsjubilanten Kjell Foss ble feira: – Jeg vil ikke i avisa! Men akkurat den historien der kan vi vel ta…

– Jeg trudde dette skulle kunne passere i stillhet, sier Kjell Foss om flagg, plakater, bannere og ballonger. Alle i bedriften som bærer hans navn har trådd til og gjort stas på jubilanten. Sjøl hadde han håpa at ikke det skulle bli så mye greier da han runda 90 år sist uke.

Ingen kunne unngå å få med seg 90-årsfeiringa på Lundteigen i uka som gikk, der Kjell Foss bor på den ene sida av Kileveien, og Kjell Foss AS, bedriften han starta for drøyt 55 år siden, holder til på den andre sida av veien.

«Tut for Kjell 90 år» står det, og det tutes som bare det. Det topper seg litt da lokalavisa ringer, – jeg vil ikke i avisa!

Bautaen bak en av de største og mest kjente Re-bedriftene

– Men du er bautaen bak en av de største og aller mest kjente bedrifter i Re, vi vil jo gjerne gratulerer og høre noen historier. Det hadde vært veldig fint med en prat?

– Ja, vi får prate, så får du se hva du kan putte i avisa di til slutt. Det er langt ifra sikkert at det er særlig mye som kan passere!

Og der kunne denne saken være ferdig. Hadde det ikke vært for at Kjell bekrefter én gammel vandrehistorie.

Et være eller ikke være for Kjell Foss AS

– Ja, den stemmer den historien – nesten, humrer han på telefon. Det er fortsatt korona-tid og vi er på den sikre sida, så det fysiske bursdagsbesøket får la vente på seg.

Ifølge den gamle vandrehistorien var det et være eller ikke være for sprengergesjeften i Ramnes i den spede starten for drøyt femti år siden, og dermed også for alt det Kjell Foss AS er blitt i dag.

Det er ikke småtteri: Virksomheten strekker seg over hele vårt langstrakte land og noe utland, med 118 ansatte, og en årlig omsetning på 300 millioner kroner.

Pengetrøbbel i oppstarten

Det var en gang i den spede start at Kjell Foss ville ha ut penger fra en jobb han hadde tatt, for å ta fatt på en ny jobb han hadde fått. Han reiste til banken i Ramnes sentrum, men fikk nei.

– Det var noe tull, noe som de enkelt kunne ha ordna opp i. Penga var på vei, de var sendt, men hadde ikke nådd fram, og det fikk vi bekrefta. Så de kunne jo bare gitt meg penga der og da.

– Men nei da. De måtte ta saken opp i styremøte, sier Kjell med et lite fnys av ordet styremøte.

Snudde bildet av banksjefen

Kjell farta videre fra Ramnes til Tønsberg, – der fikk jeg penga med en gang. Det var jo ikke noe problem, egentlig.

I Ramnes satt de høye herrer og diskuterte hvem av bygdas håpefulle som skulle innvilges lån og kreditt, og om denne Kjell Foss skulle få utbetalt sine 30.000 kroner som var på vei fra Gol kommune etter en sprengningsjobb der.

De ble nok forfjamsa da arbeidskaren marsja inn i møtet, rett bort til bildene av bygdas fremste menn, snudde bildet av banksjefen med baksida fram, og trampa ut igjen.

– De fikk nok hakeslepp

– Jeg var temmelig forbanna da jeg gjorde akkurat det der. Det var ikke noe ærefullt, men det var litt godt au. Og så lenge etterpå som nå, så er det jo blitt en litt artig historie.

– De satt jo der i detta bankmøtet sitt. Og der ble de sittende, med banksjefen i oval ramme med fjeset inn mot veggen. Det ble ikke sagt ett eneste ord. De fikk nok hakeslepp.

Kjell innrømmer i samme åndedrag: – Det er så mange røverhistorier. Jeg har nok vært litt bajas.

«Tut for Kjell 90 år!»

– Men vi dropper alle de andre røverhistoriene nå, du får heller komme innom en dag så får vi se. Det er ikke sikkert at det blir mer enn den ene som kommer i avisa.

– Du veit, jeg liker meg best på bakerste benk, sier Kjell, litt flau over alle flaggene, plakatene, bannerne og ballongene i hagen.

Mens det fortsatt tuter 90-årsgratulasjoner i ett kjør på veien utafor.

– Vi er stolte av det du har bygd opp!

På Facebook-sida til Kjell Foss AS hadde etterkommerne i familiebedriften posta en fantastisk fin gratulasjon på 90-årsdagen 1. februar 2022:

– Grunnlegger av firma, fatter, bestefar og oldefar! Vi er veldig glad i deg og stolte av det du har bygd opp!

– GRATULERER SÅ MYE MED DAGEN!!!!

