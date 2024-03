Leserinnlegg: – Godt å se at prosjektet er liv laga

Vi er så rørt og takknemlige for oppmøtet og arrangementet på Revetalhagens kick-off i går, skriver en av ildsjelene Rikka Marie Rivrud.

Det er godt å se at prosjektet er liv laga rett og slett. Tusen takk for gode tilbakemeldinger. Tusen takk til de dyktige foredragsholderne og til de flotte musikerne som brukte lørdagen sin på bygda vår i går.

Som jeg sa i går, det er noe helt spesielt med Revetal. Som innflytter synes jeg at reinger har en helt unik stolthet og kjærlighet for bygda si, og at næringslivet her gir oss et meget godt nærtilbud, og har en spesielt god serviceinnstilling.

Det er sjelden jeg trenger å reise ut av Re for å finne det jeg trenger. Det er også godt å se, at sjøl om vi nå er en del av Tønsberg, er folk like opptatt av å ta vare på bygda si, hvis ikke enda mer.

Jeg ble også veldig glad for å se at så mange politikere, og ikke minst ordføreren, valgte å bruke lørdagskvelden sin på Kulturhuset Elverhøy i går. Det er godt å se at vi ikke er glemt, sjøl om vi nå bare er en liten del av en stor kommune!

Sjøl om Revetal kalles en bygdeby, og er i ferd med å tippe over til en by, har det ikke rukket å bli upersonlig her. Fra mitt ståsted er det dette vi må klore oss fast i. Vi må ikke tippe over til å bli en by i den forstand at vi glemmer å ta vare på hverandre, lar folk skli ut av fellesskapet og miste tilhørigheten.

Så lenge vi ser hverandre inn i øynene når vi møtes, smiler til hverandre og kanskje spør hvordan det går, er mye gjort. Folk som blir sett, og får være en del av et fellesskap blir gode folk, og det er alles ansvar å inkludere alle, også når vi er voksne.

Det blir det gode samfunn av. Ensomhet og utenforskap er et voksende samfunnsproblem. Dra hverandre med! Det var svært inspirerende å lytte til Anastasia Smyk fortelle om sitt senter for Ukrainere, Vi-sammen, i Tønsberg. Hun sitter på store menneskelige ressurser som ønsker å hjelpe til.

Samtidig som Revetal vokser, og næringslivet vokser, må vi også passe på estetikken og de grønne lungene i sentrum. Det er viktig for oss mennesker å ha et velfungerende sentrum hvor vi kan finne de tjenestene vi trenger, og vi ønsker også å ta vare på de grønne lungene.

Det var spennende å høre Marthine Søyland Hoel og Rainer Stange fortelle så levende og inspirerende om de gode planene for blant annet Revetalbekken, turstier og parker.

REVETALHAGEN kan om vi vil bli et naturlig møtepunkt for folk som benytter seg av disse rekreasjonsmulighetene. Vi skal snart sette det første spataket i jorda. Vi er helt i startfasen.

Dere som var på Elverhøy i går fikk høre Gunnar Tellnes, Helle Eriksdatter Wilberg og Jorunn Marie Thon fortelle om NaKuHel og hvordan NaKuHel-senteret i Asker er driftet. Dette senteret er et forbilde for vårt arbeid. De begynte også som en liten hage for 30 år siden, og vi ønsker å komme dit de er.

Dra hverandre med i fellesskapet! Og dra hverandre gjerne med som medlemmer i REVETALHAGEN. For å oppnå vår visjon om en møteplass på Revetal som skal komme alle til gode, for å få til en hage og etter hvert et aktivt senter for folkehelse som ivaretar folk på Revetal, er vi avhengige av medlemmer.

Et viktig argument når du skal søke om midler til et slikt prosjekt er at det kommer mange mennesker til gode. Hvis vi har et godt medlemsregister, med mange betalende medlemmer blir det enklere for oss å argumentere for å få støtte til vårt prosjekt.

Vi har en vippskonto 907469, å bli medlem koster en hundrings. Hvert medlem et med på å utløse midler til at prosjektet skal vokse og komme alle til gode. På vår vippskonto vil du se at det er en handlevogn hvor du kan velge mange forskjellige produkter.

Du kan leie en parsell, eller du kan være med på å bygge hagen ved for eksempel å kjøpe en bærbusk til fellesområdene. Å være medlem forplikter ikke til noe som helst. Du må gjerne være støttemedlem. Vi håper du vil støtte oss!

Er det noe du lurer på, så ta gjerne kontakt! Du finner Revetalhagen på Facebook.

Rikka Rivrud, nestleder i Revetalhagen.

