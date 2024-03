Vrakdeler dumpes her i Re – politiet har fått flere tips

– Det gjenstår etterforskning, men vi er nok på sporet, forteller politiet om flere biler som har blitt rappa den siste tida. Nå undersøker politiet om det er restene av disse bilene som dukker opp her i Re.

Sist helg ble en BMW X5 rappa på Revetal. Det var bare kort tid etter at ett par ubudne gjester prøvde å rappe en BMW X5 i Kirkevollfeltet.

Politiet ser begge hendelsene her i Re i sammenheng, og de ser det også i sammenheng med flere biltjuverier i Vestfold i år:

Fem BMW X5 og to Tesla er rappa

Flere biler har blitt rappa på det politiet antar er på samme måte som det som ble fanga på overvåkingskamera i Re sist helg – der tjuvene ikke lyktes med å stikke av med bilen.

– Totalt sju tilfeller siden slutten av januar, der det er snakk om fem BMW X5 og to Tesla, forteller Knut Erik Ågrav, seksjonsleder etterforskning ved politiet i Tønsberg.

Vrakdeler fra nyere biler har dukka opp her i Re, nærmere bestemt i Verpdalen. Restene har nå blitt fjerna på oppdrag fra politiet, som jobber med vrakrestene.

Politiet har fått flere tips i saken

– De framstår som dumpa, det er bare snakk om rester av biler. Vi leiter etter identifikasjon, og det er litt tidlig å si noe om hva vi kommer fram til, forteller Ågrav til ReAvisa.

Tilfellet i Kirkevollfeltet er det eneste politiet veit om der tjuver har prøvd seg uten å klare å stikke av med bilen – det kan ha skjedd flere steder.

Politiet gikk tidlig ut og etterlyste tips, og de har fått flere nyttige tips, og tar gjerne i mot flere. Også fra folk som har opplevd forsøk på biltjuveri.

Tenk over hvor du legger bilnøklene

Etterforskningslederen forteller at politiet nå setter alt i system og at det da er naturlig å se alle disse biltjuveriene i sammenheng. Politiet har ikke fått tak i utstyret tjuvene bruker.

– Det kan virke som om det er utstyr som gjør at man kan være mellom nøkkel og bil og fange opp signaler, enten det er å forsterke eller kopiere signaler, forteller Ågrav til ReAvisa:

– Vi har ikke beslaglagt utstyr, så vi har ikke fått undersøkt det nærmere. Men det er all grunn til å oppfordre folk til å tenke over hvordan man oppbevarer bilnøkler.

Har et håp om å finne fram til tjuvene

Biltjuvene klarer også, etter å ha stikki av med bilen, å kople ut eller blokke signalene sånn at man ikke lenger klarer å få kontakt med bilen. – Heller ikke produsenten klarer å oppnå kontakt, forteller Ågrav.

På lokalavisa sine mange spørsmål svarer etterforskningslederen knappest mulig. – Det er litt tidlig å si noe om hva vi kommer fram til. Vi har fortsatt flere etterforskningsskritt å gjøre.

At bilene ser ut til å bli slakta, er ganske sikkert. At politiet finner fram til biltjuvene kan fort hende: – Svaret er ikke et ubetinga nei på det, såpass kan jeg si. Vi har et håp.

