Prøvde seg på flere biler i natt – her lyktes de ikke

Med signalforsterker av noe slag, kommer biltjuvene helt opp til husveggen for å fange opp signalet fra bilnøkkelen inni huset. Hos Thor Fredrik lyktes de, hos Thomas lyktes de ikke.

Thomas Underbjerg bor i Kirkevollfeltet og hadde ubudne gjester på besøk i natt, natt til fredag 8. mars 2024, rett før klokka 02.00. Hans BMW X5 var nok grunnen til at de var på uinvitert besøk akkurat der.

På hans overvåkingskamera kan vi se at de leiter etter signal fra bilnøkler inni huset, men de klarer ikke å fange opp sterke nok signaler. Vi kan se av overvåkingskamera at det er to tjuver på ferde.

Overvåkingsbilder av tjuvene

– Jeg har bilnøklene liggende sånn til at det ikke lot seg gjøre å fange opp signalene, heldigvis. Bilnøklene ligger for langt vekk for skanner-utstyret deres, forteller Thomas til ReAvisa.

Det klarte de derimot i Revetalfeltet, der Thor Fredrik Hanssen Solberg og familien våkna til en tom gårdsplass til morgenen i dag:

Hans BMW X5 ble rappa seinere på natta på Revetal, enn de antatt samme tjuvene prøvde seg på BMW X5-en i Kirkevoll-feltet.

Også overvåkningsbilder på Revetal

– Appen tilhørende bilen ble sist oppdatert klokka 02.41, og da plassert på kartet hjemme. Vil tru den forsvant omtrent da, forteller Thor Fredrik til ReAvisa.

Det finnes kameraer i gata der bilen ble rappa, og det er gjort noen observasjoner som kan være interessante. Blant annet en kassebil.

– Men om det har noen sammenheng veit vi jo ikke.

Klar oppfordring: – Vær på vakt

Både tjuveri-forsøket og tjuveriet er anmeldt til politiet, som vil ha tips om interessante observasjoner. Thomas Underbjerg, som var heldig med at tjuvene ga opp, oppfordrer alle med BMW X5 å være på vakt.

– Det er tydeligvis disse bilene de er på jakt etter nå, som de har skanner-utstyr til å komme seg inn i og stikke av med.

– Heldigvis klarte de det ikke her hos oss, sier han og oppfordrer: – Ikke legg bilnøkkelen rett innafor døra.

