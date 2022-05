Rockstream – endelig igjen!

Tre år siden sist, mer sugne på rock’n roll enn noen gang.

Årets Rockstreamfestival, som på mange måter er en utsatt og utsatt igjen festival, rocker langhelga torsdag 30. juni til og med lørdag 2. juli 2022.

Festivalområdet finner du langs Kileveien, nordvest for Revetal. Her har det vært flere forskjellige festivaler og fester opp gjennom åra, med Rockstream som den største.

En hyggelig åpning – og en killer-avslutning

Årets Rockstreamfestival åpner med lokale talenter fra Re, da spiller og synger medlemmer av Elverhøy-stallen. Headliner denne dagen er hardcore-punkbandet Dangerface fra Stavanger.

Fredag er rockebandet Blood Command fra Bergen høydepunktet, i tillegg til et gjensyn med indierockebandet Meadowlake fra Nederland, som gjesta festivalen i 2019.

På lørdag blir festivalen avslutta med gothic-industriell-metalbandet Gothminister fra Oslo. Ellers står rockebandet H.E.R.O. fra Danmark, som turnerte som oppvarmingsband for Slash på Japan-turneen rett før korona, på Rockstream-scenen.

– En killer-avslutning på festivalen vår, gleder festivalsjef Svein Flåteteigen seg til.

Tre scener med musikk

Stor variasjon og høy kvalitet, er hans oppsummering av programmet som venter Rockstream-gjestene til sommeren. – Alt fra poprock til metal. Garantert noe å se fram til for de fleste, enten du er en ihuga rocker eller ikke.

Det blir tre scener; hovedscenen, saloonscenen og låvescenen. På låven, der det blir underholdning på dagtid, er det gratis inngang.

– På torsdag kommer Thor-Morten Hansen med sine unge talenter og spiller og synger for oss, noe som blir veldig hyggelig.

– Og på lørdag avslutter det lokale coverbandet Za-Zaa på låven.

Har brukt ventetida godt

Det meste skjer over samme lest som suksessåret 2019, siste Rockstream-sprell før pandemien. Den største endringen fra den gang er at campen er utvida, så det er plass til flere som kommer langveisfra.

I tillegg utvides busstilbudet: I tillegg til shuttlebussen til Revetal, vil det også bli satt opp egne busser både til og fra Tønsberg, Horten og Sandefjord.

Sjølve festivalområdet har også blitt utbedra med støpt platting foran hovedscenen, pluss ny tribune siden sist.

Ventetida har blitt fylt med dugnadsarbeid, javnt og trutt gjennom korona-tida.

– Gleder oss vilt!

Vil du sjekke ut Rockstreamfestivalen nærmere, er det mer info å hente på både Facebook-sida til festivalen og nettsida. – Vi har også en egen spilleliste på Spotify og på YouTube med årets artister, forteller festivalsjefen.

– Vi gleder oss vilt til å arrangere festival igjen, tre år siden sist. Vi er godt forberedt med en ufrivillig lang planleggingsperiode, så det ligger an til å bli en fest av bibelske dimensjoner.

– Som vanlig garanterer vi god musikk – og du vil garantert oppdage noe du ikke visste du digga – og topp stemning.

Dette er programmet for Rockstreamfestivalen 2022:

Torsdag 30. juni 2022:

01:30 Festivalområdet stenger

01:00 Servering og konserter avsluttes

24:00 Blodsmak (Folk Rock) – Moss / Hovedscenen

22:40 TBA / Saloonscenen

21:00 Dangerface (Punk) – Stavanger / Hovedscenen

19:40 Ramona’s Tea Party (Punk) – Sandefjord / Saloonscenen

18:20 Beach Of Diamonds (Pop/Rock) – Tønsberg / Hovedscenen

17:15 Beyond The Pale (Rock) – Oslo / Saloonscenen

17:00 Låven stenger

16:15 Artister fra Elverhøystallen:

Marit Holtung, Brynja Søyland, Mikkel Bergli og Aurora Jonassen (Rock) – Re / Hovedscenen

16:00 Festivalområdet åpner

15:00 Unge talenter (Rock) – Re / Låvescenen

11:00 Låven åpner

Fredag 1. juli 2022:

01:30 Festivalområdet stenger

01:00 Servering og konserter avsluttes

24:00 Meadowlake (Indie Rock) – Nederland / Hovedscenen

22:40 Underwing (Rock) – Arendal / Saloonscenen

21:15 Blood Command (Rock) – Bergen / Hovedscenen

19:55 Påls Butikk (Norsk Rock) – Oslo / Saloonscenen

18:35 Dance Commander (Rock) – Oslo / Hovedscenen

17:35 Hot Nuns (Punk) – Bergen / Saloonscenen

17:00 Låven stenger

16:15 Teenagers in Paradise (Rock) – Tønsberg / Hovedscenen

16:00 Festivalområdet åpner

15:00 Vox Chemistry (Folk Rock) – Tønsberg / Låvescenen

11:00 Låven åpner

Lørdag 2. juli 2022:

01:30 Festivalområdet stenger

01:00 Servering og konserter avsluttes

23:40 Gothminister (Industriell Metal) – Oslo / Hovedscenen

22:20 TBA / Saloonscenen

21:00 H.E.R.O. (Rock) – Danmark / Hovedscenen

19:40 Revaalver Raack (Punk) – Drammen / Saloonscenen

18:20 Superloader (Rock) – Danmark / Hovedscenen

17:00 JOYLESS (Punk) – Oslo / Saloonscenen

17:00 Låven stenger

16:15 The Chanterelles (Folk Rock) – Tønsberg / Hovedscenen

16:00 Festivalområdet åpner

15:00 Za Zaa (Rock) – Re / Låvescenen

11:00 Låven åpner

