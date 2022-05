Re-russen redda kveldens fotballkamp for Hauk G7/G8

En skuffa gjeng med fotballgutter måtte se lenge etter motstanderlaget som aldri dukka opp – men da kom Re-russen og redda kampen.

I kveld skulle Hauk G7/G8 spille hjemmekamp på grassmatta ved Dalheim, men motstanderlaget møtte aldri opp. Skuffelsen var stor blant 7- og 8-åringene som hadde gleda seg stort til fotballkamp.

Da visste Aleksander Wagner (19) råd – han er Hauk-trener – og russ.

Veit hvor viktig fotballen er

Aleksander har vært trener i ett års tid for fotballaget.

– Jeg ble spurt av naboen, som har vært trener for meg, om jeg ville være trener. Da svarte jeg ja, for jeg tenker at det er viktig å holde fotballen i gang.

– Jeg veit hvor viktig fotballen var for meg da jeg vokste opp her i Undrumsdal – vi hadde et lag vi kunne spille på, der alle var velkommen.

– Nå ser jeg hvor viktig det er for disse guttene, også – det er helt herlige gutter.

Stilte et helt russelag

Så Aleksander tenkte at de ikke måtte gå skuffa hjem igjen, når det så ut til å ikke bli noe kamp i kveld. Derfor tromma han sammen medruss fra Re VGS som stilte med et lag:

– Da ble det Re-russen mot barn og foreldre på det andre laget.

Og hvem vant?

G7/G8-laget!

Tar seg tid til treneroppgaven

Aleksander tar seg tid til treneroppgaven, også i ei ellers travel og slitsom russetid. Det er moro å gi noe tilbake etter alle åra han spilte barnefotball på Hauk, og han er fortsatt veldig fotballinteressert.

– Det går greit, det blir en del russefeiring om dagen – men jeg har tid til den timen eller to det tar å trene disse gutta hver uke. Det er bare morsomt, forteller den unge fotballtreneren.

Re VGS er han strålende fornøyd med. – Re-tida har vært veldig fint, det er lokalt så jeg kjenner mange. Så er det flinke og jordnære lærere som er godt i kontakt med alle elevene.

Les mer om sport i Re.