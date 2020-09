Grunneier slokka skogbrann utover natta med god hjelp: – Jeg vil gjerne takke gjennom lokalavisa!

Dagfinn Bøe opplevde en grunneiers store mareritt da det brant i skauen hans i går kveld. Han ringer ReAvisa morgen etter for å takke alle og enhver som bidro i løpet av natta til å begrense skadene.

– Spesielt vil jeg takke en mann som gikk tur med bikkja si onsdag kveld. Han oppdaga brannen i terrenget, og ringte brannvesenet, sånn jeg forsto det.

– Og så vil jeg takke alle som stilte opp i slokkinga, sier Dagfinn Bøe (59) fra gården Bøe nordre på telefon til ReAvisa, morgen etter den dramatiske natta.

At folk følger med, er jo flott!

Dagfinn er grunneier av mye av Lefsrødåsen, og han eier mesteparten av området der det er turstier.

Han er glad for at folk finner glede i å gå turer her, og i går kom det også veldig til nytte:

– Jeg må bare sende en stor takk til han som oppdaga dette her og meldte ifra. Alt jeg veit er at det var en mannlig turgåer med bikkje, mer fikk ikke jeg snappa opp.

– Det er trivelig at skauen brukes, og at folk følger med litt er jo veldig flott!

Ikke bålbrenning

Dagfinn har opplevd to tilfeller med bålbrenning på to år. – Men dette er ikke bålbrenning, sier han skråsikkert; – jeg aner ikke hva dette kunne komme av.

Ingen skjønner noe av dette, referer Dagfinn fra prat med både brannmannskap og politi, som har oppretta sak: – Alt var jo så unaturlig med denne brannen:

– Det er ikke naturlig at noen skal fyre bål nedi skråningen der. Du få’kke sitti ned engang, det er langt ifra en idyllisk rasteplass.

Utover natta ulma det tre forskjellige steder, før brannen i terrenget var helt slokka.

Folk bidro veldig

Så vanskelig var det å komme fram til der det brant, at brannmannskap takker for hjelpa fra lokale bønder og folk med firhjulinger.

Dagfinn forteller at han bidro med traktor med vanndunke bakpå pluss en ATV, og det kom ett par karer fra Revetal-feltet med ATV-er. Flere naboer stilte også opp.

– Folk bidro noe veldig, det er fantastisk flott, og jeg er alle en stor takk skyldig. Både brannmannskap og frivillige. Og ikke minst han som oppdaga brannen.

– Så da ringer jeg, da – for å få en liten strofe i lokalavisa for å takke skikkelig: Tusen takk!

Skogbrann i Revetal-området

Det var i 20.30-tida onsdag 16. september at brannvesenet rykket ut etter melding om brann i terrenget i Revetal-området.

ReAvisa fikk kjapt bekrefta at det brant på Lefsrødåsen, og brannmannskap tok seg inn mot området via gang- og sykkelstien mellom Røråstoppen og Skjeggestadåsen.

Lokalavisa advarte folk om å være OBS på utrykningskjøretøy på en gangvei ellers fri for biler og lastebiler.

Brannmannskap hadde kontroll på brannen i 22.40-tida, men det var fortsatt tre ulmebranner uten spredningsfare som ble slokka utover natta.

