Svømmestevne i Re: – Morsomt, lærerikt og sosialt

Rundt åtti barn mellom fra 6 til 12 år viste fram sine svømmeferdigheter og lærte livredning.

Siste lørdag i april var det full svømmeaktivitet i svømmehallen vår, der barna som svømmer i regi av NLS Gullfiskene Vestfold kunne treffe andre med samme interesse.

Gullfiskene har svømmeopplæring og holder livredningskurs, og det har de gjort helt siden de tok over etter Undrumsdal bygdekvinnelag for tre år siden. Da hadde bygdekvinnelaget sørga for svømmeopplæring i Re i nesten 40 år.

Svømming er sosialt

Svømmestevnet er noe helt nytt her i Re, og det viste seg å bli både morsomt, sosialt og lærerikt for barna. – Utrolig å se hvordan barn evner å lære. Svømming er et sosialt felleskap, slik idrett skal være.

Det forteller Karolina Hansen, leder i NLS Gullfiskene Vestfold, til ReAvisa. – «Mestring» er nøkkelordet som skaper trygghet i vannet.

– Og at så mange kan samles igjen, etter ei lang tid med begrensninger grunnet korona, er fantastisk!

Premie til alle

Dette stevnet var ikke bygd på konkurranse, men heller at alle fikk prøve seg i forskjellige øvelser – for å skape glede. Samtlige deltakere fikk en flott medalje etter endt svømmestevne.

– Dette var vårt første stevne for Gullfiskene, men håper vi får til flere slike svømmestevner framover, forteller Karolina.

NLS Gullfiskene holder javnlige svømmekurs for babyer og små barn opp til cirka 12 år. Disse kursene holdes i svømmehallen på Revetal svømmehall, Sjølyst på Nøtterøy, Bokemoa skole i Stokke, og på Tønsberg sjukehus.