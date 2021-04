Instruktørene ønska seg ei synkedukke, og får to. – Dette forebygger drukning og død. En livsviktig gave, i ordets rette forstand!

Da ReAvisa overrakte gladmeldinga om gaven i starten av april var svømmeundervisninga satt på korona-vent, som det aller meste annet her i Re.

Synkedukkene er allerede bestilt og mottatt, så alt skal være klart til den dagen ting er mer normalt.

Kommer mange til nytte

– Dette betyr enormt mye, ikke bare for oss i NLS Gullfiskene, men også for svømmeundervisninga i skolen, forteller Torill Pettersen, svømmeinstruktør og nestleder, fra Våle.

Dukkene kommer nemlig til være i svømmehallen også utenom deres svømmetimer. – At gaven kommer flere til gode, er bare moro, jubler Torill i prat med ReAvisa.

De gamle synkedukkene virker ikke lenger – rett og slett fordi de ikke synker. Da blir det vanskelig å trene på å redde opp en person.

Tok over etter bygdekvinnene

Gullfiskene starta opp sitt tilbud på Revetal da de tok over etter Undrumsdal bygdekvinnelag som hadde stått for svømmeopplæring i godt over 35 år.

Gullfiskene er allerede representert i flere svømmebasseng i byer og tettsteder andre steder rundt Re. – Vi tenkte «klarer vi førti medlemmer, så får vi det til på Revetal», husker jeg. Og nå har vi det dobbelte, bare på en kveld!

Foreninga opplever en nedgang i korona-tid, med en halvering av medlemsmassen. Men ikke her i Re:

Nedgang ellers, men øker på Revetal

– På Revetal øker vi faktisk, korona til tross. Vi har også fått flere timer i bassenget, og er superhappy for det!, forteller Torill.

Som bare vil hilse og si tusen, tusen takk til Re-torvet for den livsviktige gaven, nok en gang.

Synkedukkene har en verdi på rundt 3.000 kroner hver, totalt 6.000 kroner.

Ny søknadsfrist

Vi veit aldri hvem og hvor mange som får en gave til gode formål i Re. Det som er sikkert, er at det i hver og en papiravis i 2021 blir presentert en eller flere mottakere av gaver fra Re-torvet og ReAvisa. For å lyse opp i ei rar korona-tid.

Det kom mange fantastiske søknader i både første og andre søknadsrunde. Nå er neste søknadsfrist 30. april, og du sender søknaden til Post@Re-Torvet.no.

Har du allerede søkt, trenger du ikke søke igjen. Alle som ikke er blitt trekki ut så langt, henger med videre til neste trekking.

