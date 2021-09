Her kommer rånerne til Revetal – i hundretall!

– Mellom 200 og 250 kom – helt sjukt!, oppsummerer ungdomskoordinatoren som inviterte til rånetreff på Revetal. – Fint å ikke bare få kjeft, sier Johan og Sondre som blir stoppa hver gang de møter en politibil.

Det var for ett par uker siden at Randi Vermelid, ansatt som ungdomskoordinator i Re kommune, nå Ung i Tønsberg, inviterte til rånetreff på Revetal:

– Rånerne fortjener noe annet enn bare kjeft hele tida, mente hun – og derfor inviterte hun, på vegne av Tønsberg kommune, motorungdommen på pizza og brus.

Lang kø med alle slags kjøretøy – og til fots

Egentlig skulle treffet være ute på parkeringsplassen ved ungdomsskolen, men siden været som var meldt var av det heller fuktige slaget ble det hele flytta inn under tak, i parkeringskjelleren under Revetalhallen.

Det kom riktignok ikke en eneste dråpe regn, noe som tross alt var bra – for den digre parkeringskjelleren ble kjapt for liten. Flere måtte parkere utendørs.

Det ble en lang kø med biler, mopeder, ATV-er – pluss ungdom som kom til fots. Ungdommen hang sammen både ute og inne.

Stoppes av politiet hele tida

I køen står Johan Severin Horntvedt (29) og Sondre Sperre (26) og brummer skikkelig med sin slodde av en Mercury. – En sånn kveld som dette er en skikkelig god ide, sier gutta, – så det er viktig å støtte opp om!

– Vi er stort sett ute og kjører – så da svinga vi innom her, sier de med armen i karmen og to store smil. De forteller at de blir stoppa hver gang de møter på politiet.

– Hele tida, men de finner aldri no’ gæærnt. Denne bilen er helt strøken teknisk, sjøl om den ser litt shabby ut. Det er sånn det skal være!

Hans Ivar kom ikke bare med en, men to biler

Inne i parkeringskjelleren er det som å gå inn i en bilfilm, der det står kjøretøy av alle slag og ungdom mingler og prater. – Dette miljøet er kanskje det mest åpne du finner, der alle er velkommen, forteller en av dem til ReAvisa.

De er i alle aldre, de kommer med egne kjøretøy eller sitter på – eller så kommer de gående og liker bare å henge med rånerne. Hans Ivar Olsen Gjersøe (18) fra Skinnane har med seg to biler:

Både den gamle Volvo-en han kjører langs veien, og den skrukkete Toyota-en han kjører på bane.

Fornuftig å rase fra seg på bane

– Jeg tror jeg kjører rolig langs veien, i forhold til mange andre. Du får uansett ikke kjørt så voldsomt på veien som på bane uansett, sier 18-åringen som allerede har kjørt fem sesonger i bilcross.

Han tror mange motorungdommer i Re hadde hatt godt av å få rasa fra seg på bane, – både for sitt eget beste og alle andre sitt beste.

Og akkurat det skal ungdommene som liker lyd, fart og spenning få lov til, forteller NMK Tønsberg-leder Kjetil Flåten fra Undrumsdal.

Fri flyt på lukket bane

– Vi får lov, hvis dere har lyst, til å reise i flokk og følge til Grenland motorsportsenter og låne bane av vår søsterklubb NMK Grenland. Der kan dere herje med bilene deres så mye dere bare tør.

– Det har de veldig gode erfaringer med der borte, og vi får lov til å henge med på banedagene deres. Det er bare å ta kontakt med NMK Tønsberg på Facebook.

Ideen høsta applaus fra de frammøtte, der flere lot seg friste av tanken på fri flyt på lukket bane. Gjerne med et liknende treff som i kveld før eller etter.

– Velkommen til Re motorklubb

Re motorklubb ved nestleder Hans Petter Tangård tok også turen. Han forteller at motorungdommen gjerne må stikke innom deres mandagstreff og andre arrangement.

– Vi deler jo interessen for alt som er motorisert og litt spesielt, og det er mye her i kveld – hvis ikke det aller meste – som hadde glidd rett inn i gjengen vår.

Sist entusiastene møttes, var seinest mandag denne uka – på Bettumkiosken i Våle. Der har det vært oppimot 250 kjøretøy samla på mandagstreff.

– Dette er helt supert!

Hans Ivar Gjersøe Olsen (18) kunne gjerne tenkt seg å henge med i Re motorklubb, hvis det var flere ungdommer med. – Men sånn som det er nå, er det er litt utafor min aldersgruppe.

– Så da er dette helt supert, sier han om rånetreffet på Revetal: – Vi leste om det i ReAvisa, mange likte det og så spredde det seg kjapt. Det er veldig koselig å møtes sånn som dette. Så gjerne igjen!

– Vi møtes på Revetal så å si hver dag, uansett, vi. Men dette ble noe mer spesielt enn det vi har til vanlig her.

Absolutt mulighet for gjentakelse

Hans Ivar antar at de fleste tilstede er fra Re, men noen har også reist fra nabokommunene. At det skulle komme mellom 200 og 250 var langt over det ungdomskoordinator Randi hadde sett for seg.

– Helt sykt, fantastisk ungdom som var veldig fornøyd. Absolutt ikke noe umulighet at dette skjer igjen, forteller Randi til ReAvisa.

– Samtidig har ungdommen fått knytta bånd med nye miljøer i motorsport og motorklubb, som har mye å bidra med.

Se flere bilder fra rånetreff på Revetal i kveld:

Les mer om motorungdommen.