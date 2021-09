Randi inviterer til rånetreff på Revetal: – Rånerne fortjener å få noe annet enn bare kjeft hele tida

– Jeg svinga innom her en kveld, for å snakke med rånerne. Da jeg gikk ut av bilen trodde de jeg bare skulle kjefte på dem. Jeg tenkte «så urolig trist» – det er jaggu ikke rart det går en f… i folk hvis de bare blir jaga rundt og kjefta på?

Randi Vermelid, som ble ansatt som ungdomskoordinator i Re helt på tampen av Re kommunes eksistens, nå ansatt i Ung i Tønsberg, inviterer til rånetreff på Revetal fra klokka 19.00 torsdag kveld 16. september 2021.

– Jeg veit ikke helt hva jeg har satt i gang. Men jeg veit at det er viktig!

Motorungdommen: – Hva med oss?

Randi svinga nemlig innom for å snakke med rånerne på Revetal. De ble overraska over at hun ikke kom bare for å kjefte på dem. – Sånn kan vi ikke ha det, mener Randi, som hørte på det motorungdommen sa:

– «Det er fint å vokse opp her hvis du driver med idrett eller kultur, da kan kommunen tilrettelegge som bare det, men hva med oss?», spør motorungdommen.

– Så da sjekka jeg litt opp, og vi får lov til å bruke parkeringa ved ungdomsskolen, og det blir gratis pizza og brus til alle som kommer.

– Alle er velkommen!

Arrangementet er ment for motorungdom i Re. Alle kan komme med det kjøretøyet de har, eller bare henge her hvis de ikke har noe å kjøre med. – Alle er velkommen!

– Greia er å skape en god og trygg ramme sammen med voksne som har samme interesser som dem, forteller Randi, som har alliert seg med flere i motormiljøet og den lokale motorsportklubben NMK Tønsberg.

– Det kan bli en fin arena for å knytte kontakter, der vi fra kommunen og det etablerte motormiljøet kan bli bedre kjent med rånemiljøet. Og den andre veien.

Som katt og mus med politiet

At motorungdommen har blitt pressa fra skanse til skanse i lengre tid, har ikke gått upåaktet hen. Bråk fra parkeringsplassen ved ungdomsskolen har også skapt mye bråk i ReAvisa-spaltene.

– Det har til tider vært helt krise, med forsøpling og klager. Da det ble satt inn mer politiressurser, ble det nærmest en katt og mus-lek – og alt ble vel bare enda verre?

– Sånn kan vi ikke ha det. Derfor arrangerer kommunen et rånetreff, etter ønske fra ungdommen, og i samarbeid med ressurspersoner i motormiljøet.

Felles motorinteresse

Disse ressurspersonene er voksenpersoner med motorinteresse, blant andre Gunnar Knutsen, som jobber både på Revetal ungdomsskole og hos Ung i Tønsberg.

Norsk Motorklubb avdeling Tønsberg, som har mange medlemmer og aktive motorsportutøvere i Re, skal også være representert ved Kjetil Flåten fra Undrumsdal. Ronni Hals fra Bilpleiesenteret i Tønsberg kommer. Med flere.

– Vi har lytta til ungdommen, og dette er et rånetreff for ungdommen. Med noen voksne med samme interesser på plass. Da kan kanskje både ungdom og voksne lære litt av hverandre?

Gratis arrangement med gratis pizza og brus

Arrangementet er rusfritt og børnefritt – all kjøring må skje innafor lovlige former, understreker Randi i prat med ReAvisa. Alt er gratis, også pizza og brus.

– Motorungdommene kan komme med den bilen, ATV-en, mopeden eller motorsykkelen – hva nå enn de har, og henge sammen. Vi veit at noen voksne kommer med ganske heftige biler, også.

– Det blir en kveld med motor og det sosiale i sentrum, så håper vi på gode ringvirkninger i Re videre framover. Det blir skikkelig spennende og helt sikkert veldig moro!

Tid og sted er torsdag 16. september klokka 19.00 ved Revetal ungdomsskole.

Les mer om motorungdommen.