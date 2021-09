Hvis vi skriver at hele bygda trår til, så er det ikke langt ifra sannheten. For smørbrødlista er lang over alle som hjelper til på alle slags vis.

Helt sør på parkeringsplassen til Kulturhuset Elverhøy reiser det seg nå et nybygg som skal huse et viktig tilbud til motorinteressert ungdom i bygda vår:

«Kulturgarasjen».

Ei lang liste med gode hjelpere

– Det er i grunn et ganske så utrulig prosjekt, forteller styreleder Knut Høydal på vegne av hele styret på Kulturhuset Elverhøy:

– Lokale sponsorer gir oss nærmest hele bygget!

Sjekk bare denne smørbrødlista med Re-firmaer som trår til:

Graving og planering står Jan Haslestad AS for.

Alt elektrisk utstyr og arbeid utføres av Alt Installasjon AS.

Alt av trematerialer er gitt av Ole A. Langedrag AS.

Takplater og takrenner er gitt av Stålprofil AS.

All snekring ute og inne gjøres av elever på Re videregående skole.

Kjell Foss AS har gitt en pengegave på 40.000 kroner.

Meny Revetal har gitt 100.000 kroner.

I tillegg har Sparebankstiftelsen DNB (og Tønsbergs Blad, som eies av Sparebankstiftelsen) gitt teknisk utstyr og verktøy til drift av garasjen.

Alt av forskaling, armering og betong leveres av Murmester Dag Arne Nilsen AS på Sem.

– Og noe må vi betale sjøl, forteller styret:

Vinduer og dører.

Rør til vann og fiberkabler.

Taksperrer har vi fått svært billig fra Modul AS.

Utstyr og forbruksmateriell for Re videregående for at de skal kunne gjøre denne jobben for oss.

Opparbeiding av uteområdet rundt garasjen skal gjøres på dugnad av medlemmene på Kulturhuset Elverhøy.

Kulturhuset Elverhøy spanderer lunsj på elevene som jobber på garasjen hver tirsdag. Jobben ledes av læreren deres, Svein Sviland, og elevene er her i skoletida mandag, tirsdag og onsdag. – Det er supert å få våre «nye» snekkere til å gjøre en slik jobb!

– Svært rørt og takknemlig

– Da kan dere sjøl se hvordan folk rundt oss hjelper oss på alle måter. Det er ganske fantastisk, men er – etter min mening – et uttrykk for at folk rundt oss ser og setter pris på alle aktivitetene på Kulturhuset Elverhøy, sier en alltid like entusiastisk Knut Høydal til ReAvisa.

– Men det er uansett ganske utrulig hvordan lokale krefter støtter oss. Vi er svært rørt og takknemlig for all hjelp og støtte i alle aktivitetene våre.

– Kulturgarasjen har vi jobba med i tre år, og det er i første rekke et ønske om å kunne gi motorinteressert ungdom noe de kan glede seg over.

