– Aldri vært borti så stor pågang noen gang

Manglende fastlegeplasser i Re har vært en gjenganger i ReAvisa-spaltene, og det gikk fort i svingene da lokalavisa kunne melde om gla’nyheten om en løsning på problemet. – Tallene viser at behovet har vært riktig stort.

Det har i praksis ikke vært ledige fastlegeplasser i Re på flere år, noe ReAvisa har skrivi om tidligere – og noe en ny fastlegehjemmel er løsninga på.

Det ble til og med i overgangen til nye Tønsberg kommune flere som ble skyvi ut av listene til fastleger i Re med sprengt kapasitet, som fikk ny fastlege på en helt annen kant av den nye storkommunen.

Vil sannsynligvis fylle lista ganske fort

At behovet for en ny fastlegehjemmel var stor i Re, mistenkte også Trygve Skonnord ved Re legegruppe. Han har ytra behovet over lengre tid, også i gamle Re kommune.

– Tallene viser at behovet for ny lege i Re har vært riktig stort. Casper fikk på de første ti dagene hele 218 nye pasienter. Det er mye raskere enn jeg har vært borti noen gang.

– Dette tyder på at han sannsynligvis vil fylle lista si i løpet av ikke så mange månedene. Når vi kommer så langt, kan det bli en ny utfordring med ledig fastlege i Re.

– Men foreløpig får vi glede oss over at det er mange ledige plasser hos en flink og hyggelig fastlege.

Trafikk på helsenorge.no

Den nye fastlegen Casper Advocaat Endre (35) vil ha legekontor på Re helsehus. ReAvisa skreiv om ham første gang 20. august, og etter det har det vært trafikk på helsenorge.no med Re-folk som vil bytte fastlege tilbake til bygda si:

– Det er tydelig at Re-folket leser ReAvisa, sier Trygve Skonnord; – vi har fått mange hyggelige kommentarer på at Casper begynner hos oss i ny hjemmel.

Casper vil justerer antall arbeidsdager i starten ut ifra antall på lista, samt at han også har kapasitet til å dekke opp litt for de andre i Re legegruppe når det blir travelt.