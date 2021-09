Nå kan du stemme også på teststasjonen

Det mangler ikke på muligheter for å forhåndsstemme, for i tillegg til flere forskjellige steder her i Re så kan du også forhåndsstemme ved vaksinering – og nå også når du skal teste deg for korona-smitte.

– Nå er det rigget opp til å forhåndsstemme på teststasjonen vår i Stensarmen 9, melder Tønsberg kommune i ei pressemelding.

– Der kan de som skal teste seg for korona også få mulighet til å gjøre unna stemmingen til Stortingsvalget, forteller Else Muri, rådgiver i Tønsberg kommune.

Må forhåndsbestille time – så stemme

Formålet er å gi alle en mulighet til å stemme. Er du i karantene eller må i isolasjon, kan du ikke stemme i vanlige stemmelokaler.

Tilbudet er åpent alle dager til og med 10. september. Alle, uansett kommunetilhørighet, kan forhåndsstemme på teststasjonen, informeres det:

– Det eneste kriteriet er at vi må vite på forhånd at du kommer. Testpersonalet må ha kontroll med hvem som oppholder seg i hallen.

– Har du bestilt en korona-test, så veit vi at du kommer. Er du i karantene og bare ønsker å forhåndsstemme, ring oss på telefon 33 40 60 00.

– Husk å ta med legitimasjon, minnes det om i pressemeldinga til ReAvisa.

Les mer om forhåndsstemming på Revetal.

Les mer om forhåndsstemming i Fon og Vivestad.