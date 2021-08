Gammel-lensmann gjør en jobb han håper blir overflødig så snart som mulig: – Folk flest er flinke!

Noen mener korona-kravene er for strenge. Andre mener de er altfor lite strenge: – En kar vi kom hjem til hadde malt svære røde bokstaver på ei diger papplate: «SMITTEFARE!!!»

Tidligere lensmann på det nå nedlagte lensmannskontoret på Revetal Hans-Petter Gulliksen (59) reiser rundt for å kontrollere at folk overholder karantene – og at de skjønner hva som gjelder for karantene.

– Ja, ikke minst det. Du skal jaggu jobbe for å henge med på hva som gjelder til enhver tid, sier smittevernkonsulenten som er på farta til adresser i Revetal-området denne uka.

Godt humør og stor forståelse for forvirring

Gullik reiser rundt med et godt humør og stor forståelse for forvirring. – De aller, aller, aller fleste vi møter på er hyggelige og gjør så godt de kan. Folk flest er flinke.

– Skulle det være noen misforståelser, så prøver vi å rødde opp i det. Men jeg må si at javnt over er de aller fleste gode på å følge regler – og å forstå regler.

Så er det noen unntak. Og det gjelder i alle retninger – både de som synes det er for strengt, og de som synes det er for lite strengt.

SMITTEFARE!!!

– Det var spesielt en kar vi kom til som hadde malt svære røde bokstaver på ei diger papplate over inngangsdøra: «SMITTEFARE!!!». Det var som å gå inn på settet til en dårlig katastrofefilm.

– Da vi til slutt kom i kontakt med ham, fortalte han at han hadde ingen planer om å sitte to uker i karantene, nei – han skulle sitte tre uker – minst!

– «Ja, ja, det er ditt valg», sa vi og skrøyt av at han tok karantene på alvor. Kanskje litt vel alvor?

«Alt er finni på av NRK»…

Så er det mange som mener korona-regimet er for strengt. – Men de fleste innretter seg, likevel – til vårt felles beste, forteller Gullik til ReAvisa. Hans jobb er avgrensa til kontroll.

– Det er ingen rom for diskusjoner, sjøl om mange prøver å legge opp til det. Den biter jeg ikke på. «Det er ikke jeg som har laga reglene», sier jeg bare da.

– Men jeg må holde meg i skinnet, spesielt når vi møter på folk som benekter hele pandemien, de som trur «alt bare er finni på av NRK».

Noen få, men alvorlige avvik

Noen ganger har folk droppa karantene. Andre ganger bor folk i karantene sammen med andre, uten egen do og dusj. Og det finnes de som fortsatt går på jobb og fritidsaktiviteter, til tross for at de skulle vært i karantene.

Men det er unntakene. Gullik anslår at tre av hundre kontrollerte ender med en rapport. Alle avvik skal nemlig rapporteres til kommuneoverlegen, som avgjør om det blir anmeldt til politiet.

Ordningen kom på plass på vårparten i år, for å få bukt med importsmitte. Gullik starta i jobben i april.

Folk føler fortsatt på et felles ansvar

Som tidligere politiansatt ble han headhunta til jobben. – Nå er jeg egentlig pensjonist og heltids hobbybonde på en gård helt uten grønne tall i gårdsregnskapet, forteller Gullik.

– Så det er greit å komme seg litt bort fra pengesluket hjemme, og gjøre en innsats for fellesskapet igjen, sier gammel-lensmannen som kan bekrefte en sterk dugnadsånd i bygda.

– Jeg har inntrykk av at folk fortsatt føler på et felles ansvar for at vi skal komme oss gjennom dette her, og at vi alle gjør vårt – særlig de som sitter i karantene.

Folk skvetter til?

Gullik var kanskje den mest profilerte lensmannen av alle på på lensmannskontoret på Revetal. Men han opplever ikke noen rolle-forvirring i sin nye jobb:

– Så folk skvetter ikke til når de ser gammel-lensmannen stå på tunet?

– Nei, jeg har Ikke opplevd noen overraska fjes. Jeg ble vel ikke uvenn med noen som lensmann, heller. Det er heller jeg som er overraska over hvor hyggelige og positive folk er.

Mange ensomme i Re

I noen tilfeller har Gullik kommet hjem til folk som trenger helsehjelp. – Det var en kar som ble lagt rett inn på sjukehus, da vi skulle sjekke innom ham.

Den omreisende karantene-kontrolløren forteller at det er mange ensomme mennesker i bygda vår, folk som bor aleine uten særlig nettverk.

Vi har mange som kommer fra andre land for å jobbe her, og som ikke kan språket så godt, heller.

Mer glad for besøk på bygda

Karantene-kontrollen kan være et viktig kontaktpunkt med det offentlige, der mange er glad for at det kommer noen på døra og bryr seg.

Gullik reiser rundt i Tønsberg, Færder og Holmestrand kommuner. Lokalavisa lurer på om det er noen forskjell på by og land?

– Det virker som om de på landet synes det er enda hyggeligere med besøk, enn de i byen. Men javnt over blir vi godt tatt i mot. Men kanskje litt ekstra godt her utpå landet.

Håper jobben blir overflødig – så snart som mulig

Det er litt av ei blekke med fargekart og forskrifter Gullik har med seg i bilen, sammen med smittevernutstyr – alt fra munnbind til full «ebola-drakt» fra topp til tå.

– Helst skulle jeg vel jobba med nye prosjekt og pengesluk hjemme på gården, men akkurat nå er dette viktigere – enn så lenge.

– Jeg håper virkelig at denne jobben ikke trengs lenger snart. Denne jobben kan gjerne bli overflødig – så snart som mulig.

