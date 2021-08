Vaksine-svindel: – Kommunen ber aldri om personsensitive opplysninger på telefon eller SMS

– Vi opplever dessverre at svindlere ringer eller sender SMS til innbyggere i Tønsberg og ber om innloggingsinfo for å bytte vaksinedato.

Det melder Tønsberg kommune fredag 13. august 2021. Svindlerne ringer fra telefonnummer 23 50 42 04.

– Kommunen ber aldri om personsensitive opplysninger på telefon eller SMS.

Framskynder vaksinering

Tidligere samme fredag meldte Tønsberg kommune at alle som har fått time for vaksinedose to etter uke 34, må flytte timen sin innen lørdag 14. august klokka 21.00.

– Kommunen flytter timene til de som ikke flytter sjøl. Den nye timen må bekreftes av den enkelte på en link som kommunen sender ut.

– Veldig mange har allerede flytta timen sin, og det er kjempebra!, sier kommuneoverlege Per Kristian Opheim.

Så å si alle for nå sin dose nummer to

Grunnen er at kommunen fått mange flere vaksinedoser enn planlagt, og for å sikre framdrifta i vaksineringen er man derfor avhengig av at folk flytter timen sin fram i tid.

De neste ukene skal det settes opp mot 16.000 vaksinedoser i nye Tønsberg kommune.

Det tilsvarer omtrent alle som nå venter på dose to.

Slik framskynder du vaksinetimen:

Logg inn på Helsenorge.no, velg «Timeavtaler» og «Bestill time».

Den gamle timen slettes automatisk.

Får du ikke bestilt ny time på Helsenorge.no kan du ringe vaksinasjonskontoret på telefon 33 31 04 10.

