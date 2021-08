Nå kan alle framskynde sin vaksinedose nummer to

Det skal settes opp mot 16.000 vaksinedoser de neste ukene i Tønsberg kommune. For å få til det, ber kommuneoverlegen om hjelp fra publikum.

Tønsberg kommune åpner opp for at alle kan framskynde sin vaksinedose nummer to: Du kan nå bestille ny time i uke 33 eller uke 34, uavhengig av når du opprinnelig har fått time for dose to.

Det informerer kommunen i ei pressemelding. Eneste begrensning er at det må være minst tre uker mellom dose en og dose to.

Skal sette 16.000 vaksinedoser

– De neste ukene skal vi sette opp mot 16.000 vaksinedoser. Det tilsvarer omtrent åtti prosent av de som nå venter på dose to, forteller kommuneoverlege Per Kristian Opheim.

For å få til det, ber han om hjelp fra publikum. Kommunen er nemlig avhengig av at så mange som mulig framskynder sin vaksinetime.

Bookingsystemet er lagt opp slik at det ikke er mulig å velge time tidligere enn tre eller fire uker etter første dose.

– Inntil videre vil vi kun gi vaksiner fra Pfizer. Det gjelder resten av uke 32, uke 33 og 34.

