Kathrine rapper stortingsplassen fra Høyre: – Tydelig tilbakemelding på hva folk mener om sentraliseringa

Kathrine Kleveland er ifølge dagens meningsmåling for Vestfold inne på Stortinget for Senterpartiet. Og det gjør ingenting at plassen rappes fra Høyre.

Samme dag som tallene i supermålingen gjort av Norstat på vegne av NRK (som også lokalavisa får lov til å boltre seg i) er klare, kommer Senterpartiets 1. kandidat Kathrine Kleveland på Re-besøk.

Med seg har hun 2. kandidat Per-Asbjørn Andvik fra Re, og valgkampmedarbeider Karoline Lie, også fra Re. De møter lokal senterpartist Thorvald Hillestad på Revetal.

Kathrine er akkurat nå på tinget

Turen går innom Revetal arbeid og kompetanse (RAK). Kathrine forteller at hun har lest om deres viktige arbeid i ReAvisa. På omvisningen her blir det snakka om kortreist eplemost fra eplehager i Re og omegn, blant annet.

Og Kathrine fikk med seg gode råd på veien til Stortinget fra RAK-leder Glenn Ellefsen – blant annet et ønske om mer forutsigbarhet i fordelingen av varige tilrettelagte arbeidsplasser.

For ifølge den ferske supermålingen er Kathrine på tinget.

Tar ingenting for gitt

– Jeg tar ingenting for gitt, og så absolutt ingenting på forskudd. Her skal det først holde helt inn, sier Kathrine til ReAvisa. Hun har det minst sikre Vestfold-mandatet i målinga, og det rappes fra Høyre.

Og det ble bare med nesten i forrige stortingsvalg for fire år siden, da tapte Kathrine og Senterpartiet kampen om utjavningsmandatet på målstreken.

– Da ble det stang ut. Nå får vi bare jobbe på videre fram til valget og vise folk hvor enorm lyst vi har til å skifte kurs for landet vårt.

– En tydelig tilbakemelding fra velgerne

At kampen nå kjempes mot Høyre, er spesielt interessant, mener Kathrine sjøl: Vestfold er tradisjonelt et blått fylke, og det er lenge siden en SP-er kom inn herifra.

– At Høyre taper terreng, ja – jeg skal ikke si at jeg er glad, for jeg godter meg ikke over det. Men jeg mener jo at det er en tydelig tilbakemelding fra velgerne, mener Kathrine:

– Ikke minst på hva folk mener om sentraliseringspolitikken som er ført fra den kanten de siste åtte åra.

Arbeiderpartiet er størst i Vestfold

Hvis denne målinga hadde blitt valgresultatet om akkurat en måned, hadde Arbeiderpartiet og Høyre fått to seter hver på Vestfold-benken. Arbeiderpartiet er nå fylkets største parti med grei margin ned til Høyre.

Det ville bety stortingsplass for Arbeiderpartiets Maria-Karine Aasen-Svensrud fra Åsgårdstrand og Truls Vasvik fra Larvik.

Og for Høyres Erlend Larsen fra Sandefjord og Lene Camilla Westgaard-Halle fra Larvik.

Fortsatt en reing på tinget

FrP ville med et slikt resultat få ett mandat, med Morten Stordalen fra Re fortsatt på tinget. Til tross for at FrP går mest tilbake i forhold til forrige stortingsvalg, hele 5,7 prosent. Bare Høyre mister så å si like mange velgere, med 5,4 prosent lavere oppslutning.

Det siste ordinære mandatet i Vestfold går på denne målingen til Senterpartiet og Kathrine Kleveland fra Hillestad, som nå ligger hele 3,4 prosent over resultatet fra forrige stortingsvalg.

Utjavningsmandatet fra Vestfold ville ifølge denne riksdekkende supermålingen gått til Rødt, ved Maren Njøs Kurdøl fra Eidsfoss. Også Rødt øker med 3,4 prosent fra forrige stortingsvalg.