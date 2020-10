Første møte om Kulturgarasjen: – Vi har ikke noe lyst til at det skal fortsette sånn som før, vi heller.

– Det her er veldig, veldig bra, istedenfor kjefting og smelling som det ofte er på Facebook, langs veien, og på Revetal. Vi er ikke ute etter bråk, og det er ikke no’ moro å ha folk på nakken, sier motorungdommen om motormøte på Elverhøy.

Det aller første møtet for motorungdommen på Kulturhuset Elverhøy fant sted tirsdag 20. oktober, og 12 ungdommer som hadde møtt opp.

De ønsker seg kjapt oppsummert tre ting:

En løsning som kan føre til fred og ro – en slags varig våpenhvile med nabolaget på Revetal. En plass å møtes for å skru. Og gjerne en plass de kan kjøre og herje på i lovlige former uten naboklager.

Kanskje henger alle tre tinga sammen, men et sted må man starte, tenkte ildsjelene på Kulturhuset Elverhøy.

Derfor ideen om «Kulturgarasjen».

Må bli ungdommens eget prosjekt

Knut Høydal, styreleder ved kulturhuset, orienterte litt om kulturgarasjen: – Ikke all finansiering er på plass, men med 100.000 kroner i gave fra Meny Revetal skal vi straks komme i mål økonomisk, antar han. Elever ved Re VGS skal snekre garasjen.

Det måtte fra Elverhøy-hold understrekes at dette er et privat initiativ, der ungdommene sjøl må ta ansvar og dra prosessen videre.

– Vi backer dere og hjelper dere på veien. Og vi har lokaler, verktøy, plassen og en matbit til dere.

– Men dette må bli deres prosjekt, understreker ungdomsklubbleder Lars Jensen.

Skryter av initiativet

Tilstede på møtet var også representanter for administrasjon og politikk i Tønsberg kommune.

De skrøyt alle av initiativet, og lover å ta med innspillene fra møte tilbake til Tønsberg. Som folkevalgt hadde gammel-ordfører Thorvald Hillestad (SP) tatt turen.

Patrik Ommedal og Michael Pedersen (begge 17) tok på seg ansvaret for å ta stafettpinnen videre med ungdommen.

De er veldig glad for at denne prosessen er i gang:

Ikke ute etter bråk

– Det her er veldig, veldig bra, istedenfor kjefting og smelling som det ofte er på Facebook, langs veien, og på Revetal. Vi er ikke ute etter bråk, og det er ikke noe moro å ha folk på nakken.

Gutta forteller om voksne folk som tuter og viser finger til dem når de er ute og kjører. – Vi kan kjøre helt normalt, og folk klikker på oss.

– En dag vi sto og vaska syklene på Revetal, kom det ei dame bort og kjefta på oss og tok bilder som «bevis».

– Hva hun skulle bevise, veit ikke vi.

– Det har toppa seg litt på Revetal i det siste

– Vi skjønner at folk kan bli forbanna, for det har toppa seg litt på Revetal i det siste. Men her i kveld ble hvert fall ikke alle vi ungdommer tatt over en kam.

– Vi har ikke noe lyst til at det skal fortsette sånn som før, vi heller, understreker Patrik og Michael i prat med ReAvisa.

Ungdom som herjer på Revetal kommer ikke bare fra Re. De kommer fra Tønsberg, Horten, Holmestrand, Hof og Andebu.

Og de samler seg her av samme grunn som alt som ellers er positivt med Re:

En god ide

– Re ligger i midten av alt. Det er hit folk drar, forteller gutta. Det var også ungdom utafra Re på møtet, blant annet fra Holmestrand.

– Det er bra at alle de som er på Revetal viser et engasjement. Vi er jo her fordi vi vil finne fram til en løsning som alle parter kan leve med.

Når det gjelder en mekke-samlingsplass, tror gutta det er en god ide. – Det blir nok mer sosialt, enn skruing. Noen få skrur, og haugevis av andre står og fjaser.

– Det blir nok gøy, men kanskje litt lite effektivt.

Mer sosialt, enn bare skruing

Patrik har mulighet til å skru hjemme. Det har mange av de andre ungdommene i Re også. Men en felles mekkeplass vil bli noe helt annet.

– Jeg hadde ikke fått lov til å samle 20 – 30 – 40 i låven for å skru, sier Patrik. – Det blir mer sosialt, enn akkurat bare skruinga.

En unggutt oppsummerte godt det mange sa, på forskjellige måter: – Vi kommer ikke hit og gjør dette her bare for oss. Vi gjør det også for nabolaget på Revetal – og for kommende generasjoner.

– Verken vi eller de som blir ungdom etter oss har et mål om å få flest mulig folk etter seg. Det er ikke noe hyggelig.

– Dette blir ikke en plass for børning

Kulturgarasjen starter opp denne uka, det blir to dager hver uke i første omgang: Tirsdager og onsdager. På onsdager blir det som en del av ungdomsklubben, der det er servering av varm mat i regi av sanitetsforeningene i Re.

Den fysiske Kulturgarasjen på femti kvadrat skal stå klar neste desember. Fram til da blir det en midlertidig kontainer med verktøy og utstyr på parkeringsplassen på Elverhøy.

– Men dette blir ikke en plass for børning, understreker ungdomsklubb-leder Lars.

Stort ansvar

– Det er dette vi har å tilby nå, fra vår side nå, oppsummerer han.

– Dere må på deres side organisere dere og vise at dere er til å stole på, så kan dere etter hvert bruke garasjen nesten som dere sjøl vil.

– Men med det følger det et stort ansvar for både verktøy, utstyr og egen oppførsel. Det betyr: Ikke fri eksos. Ingen herjing her.

En god start

I prat med ReAvisa sier ungdomsklubb-leder Lars og nestleder Sindre Gade Johnsen at man må starte et sted:

– Nå er det opp til ungdommen sjøl å vise engasjement, ta ansvar, og så begynner ballen å rulle. Og det har vi veldig trua på, det var en fin gjeng som møtte opp her i kveld med mange gode ideer og et skikkelig skyv.

– Vi digger ungdommen i Re – også motorungdommen!

Neste møte i sakens anledning blir tirsdag 3. november, og da inviteres også foreldre og ressurspersoner i bygda med på møtet.

