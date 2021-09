Storbandet Fokus prøver seg igjen: – Let’s do it!

I fjor gikk det lokale storbandet ut med brask og bram og lanserte sin storslåtte og tradisjonsrike konsert utpå høstparten, ganske sikre på at alt korona-styret var over. Da ble det helomvending og avlysning, men nå trøkker Storbandet Fokus til med nytt friskt mot.

Datoen er søndag 3. oktober 2021, klokkeslettet er 18.00, og stedet er som de siste åra Støperiet scene i Tønsberg.

Konseptet, konsert og shownavn er det samme som ved tidligere forsøk, like optimistisk som alltid: Let’s do it!

Sprer stor musikalsk glede

Det er rett og slett skikkelig stas å ha et storband i bygda vår. Det ble etablert i 1975, og de siste førti åra har de øvd i Bergsåsen på Re VGS, og de har stadig spredd stor musikalsk glede.

Ikke rart at de er spillesugne som bare det, etter en altfor lang korona-pause – nå håper både band og publikum at årets SwingTime kan arrangeres.

– Det er ikke til å stikke under en stol at drifta av bandet har blitt satt på alvorlig prøve denne perioden, ikke minst motivasjonsmessig.

Stiller med fullt band

Det forteller Trygve Sivertsen på vegne av storbandet: – Derfor er det svært gledelig å konstatere at hele besetningen er på plass, og at vi kan stille med fullt band.

– Våre støttespillere har vist stor forståelse for situasjonen gjennom forlengelse av samarbeidsavtalene med oss, som på avgjørende vis muliggjør konserten.

– Det er bare å servere en stor takk!

Nord-sør-samarbeid

På konserten får vi servert en musikalsk forestilling med en rød hovedtråd: Høststemning. Her skal flere av jazzens virkelige storheter løftes fram, blant annet Frank Sinatra, forteller Trygve.

Sist det ble arrangert SwingTime, tilbake i 2019, starta et samarbeid med Hammerfest storband og deres forhenværende vokalist Jan Egil Aune. Dette fortsetter også etter korona:

– Han vil sammen med vår egen faste vokalist Lena Jørgensen ta oss inn i storbandjazzens verden, fra det helt røffe og høylytte til det nære, varme og sarte.

Rutinert gjeng

Storbandet Fokus starta opp i 1975 i Ramnes og Våle. I dag er de 18 spilleglade musikere, og de øver hver uke på Re VGS under kyndig ledelse av bandets mangeårige dirigent Øyvinn Pedersen.

Trygve Sivertsen forsikrer på vegne av Storbandet Fokus at alle forebyggende smitteverntiltak knytta til pandemien vil være hensyntatt, på en enkel og trygg måte.

– Så det er bare å glede seg til en musikalsk festforestilling med lave skuldre.

