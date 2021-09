VåRa-koret krysser fingrene – og har satt en dato

– Vi vil så gjerne, og øyner muligheten, forteller Ingegerd Holt Brattestå på vegne av VåRa-koret som hver høst arrangerer loppemarked på Elverhøy.

I fjor ble loppemarkedet korona-avlyst, men nå prøver Ingegerd og resten av voksenkoret seg på en ny dato:

Helga lørdag 25. og søndag 26. september 2021.

Mest sannsynlig blir det noe av i år

Datoen er satt med et lite korona-forbehold, men samtidig er det viktig at folk er klar over datoen så de setter av en tur til Elverhøy i kalenderen denne helga.

For mest sannsynlig blir det noe av loppemarkedet i år igjen – Ingegerd forteller at de er i dialog med kommuneoverlegen.

ReAvisa vil formidle i våre spalter hva det blir til, nærmere den aktuelle helga eller så snart det er spikra hva som skjer.

Les mer om foreningsliv i Re.