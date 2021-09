Leserinnlegg: Er Morten Stordalen tidenes politiker på Vestfoldbenken? Sjekk bare lista for gjennomslag!

Det er uten tvil en sterk påstand siden Vestfold har hatt mange flinke politikere, men CV-en til Morten er imponerende. Etter et dypdykk i lokalavisene og innsideinformasjon kan jeg nevne følgende, ramser lokalpolitiker og partifelle Trond Ekstrøm (FrP) opp:

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Oppgradering av Hvalfangstmuseet, industriområdet Gamle Eidsfoss inn på statsbudsjettet, tilskudd til bolig og jobb til gjengangerkriminelle gjennom kirkens bymisjon, midler til Maier arena, planleggingsmidler til nytt togspor fra Stokke til Sandefjord.

Sletta bompengegjeld ved Presterødbakken, sikringstiltak på beredskapsveien Bispeveien, fjerna kravet om innflygningsavgift for Torp, redda Torp flyplass under pandemien, Tønsberg ble hovedsete for politiets operasjonssentral, redda politihøgskolen i Stavern, midler til 1000-årsjubileet for slaget på Nesjar.

Sørga for at Vestfoldbanen ble førsteprioritet i InterCity-triangelet, midler til «sammen for livet» i Larvik, stoppet den upopulære Nøtterøy-korridoren som Bane Nor ønska seg.

Redda sidebygningen i Tønsberg, som driver innafor psykisk helse.

Som lokalpolitiker veit jeg at det er mye som skal gjøres riktig for å få igjennom saker i nærmiljøet. På Stortinget ser jeg for meg at jobben må være enda vanskeligere.

Jeg er fullstendig klar over at informasjonsflyten er enklere å få fram nå enn tidligere, men jeg stiller allikevel spørsmålet:

Er det noen som har gjort mer for Vestfold enn Morten?

Trond Ekstrøm (FrP), Revetal, lokalpolitiker i nye Tønsberg kommune.