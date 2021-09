Rånetreffet på Revetal flyttes under tak

Kommunen inviterer motorungdommen til rånetreff på Revetal. Det skal ifølge værmeldinga bøtte ned, så derfor flyttes torsdagstreffet inn i parkeringskjelleren under Revetalhallen.

– Ikke snakk om å avlyse, eller å ta værforbehold, forteller Randi Vermelid, ansatt som ungdomskoordinator i Re på tampen av den gamle kommunens eksistens, nå ansatt i Ung i Tønsberg:

– Rånetreffet blir flytta til parkeringskjelleren under Revetalhallen, melder hun til lokalavisa som først skreiv om treffet for ti dager siden.

Den store snakkisen i bygda

Etter at nyheten ble sluppet, har det vært den store snakkisen i bygda. Dette er et treff for motorungdommen og alle som liker å henge i det miljøet.

I tillegg kommer det noen voksenpersoner som deler samme lidenskap for bil og motor, og håpet er at generasjonene kan lære litt av hverandre.

– Alle er velkommen, sier Randi, – men som alltid i korona-tid: Viktig at alle som er sjuke eller har forkjølelsessymptomer holder seg hjemme.

Motorungdommen: – Hva med oss?

– «Det er fint å vokse opp her hvis du driver med idrett eller kultur, da kan kommunen tilrettelegge som bare det, men hva med oss?», sa motorungdommen i prat med ungdomskoordinatoren.

Da var kimen sådd til ideen om et rånetreff på Revetal i kommunens regi. Alt er gratis, også gratis pizza og brus.

– Rånerne fortjener å få noe annet enn bare kjeft hele tida, mener Randi – som gjør noe med det:

Rånetreffet finner sted torsdag 16. september klokka 19.00 ved Revetal ungdomsskole – inne i parkeringskjelleren under Revetalhallen hvis værmeldinga slår til og det bøtter ned.

Sikkerheten er ivaretatt

– Det har vært spørsmål om sikkerhet rundt rånetreffet på Revetal. Jeg har derfor sendt denne mailen ut til de som har kontaktet oss om dette, forteller Unni Bu, kommunalsjef for Kultur, nærdemokrati og inkludering, til ReAvisa:

«Treffet er planlagt i nært samarbeid med politiet. Bilene kjører ned, parkerer og slår av motoren. Selve treffet vil foregå inne i parkeringshuset, mens parkering blir både inne og ute, avhengig av antallet.

Det er antallsbegrensning i henhold til korona-reglene for arrangementer. Det blir QR-kode som alle deltakerne må identifisere seg i. I tillegg rikelig med spritvask.»

Les mer om motorungdommen.