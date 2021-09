Snorklipp for et stort prosjekt, med en litt for liten saks: – Det har blitt veldig, veldig bra, da!

Elevene har fått mye forskjellig å finne på i friminuttene, og skolen har blitt en fin møteplass som blir mye brukt utenom skoletid, også. Sist fredag var det høytidelig åpning.

Endelig var det duket for åpning av hele lekeanlegget ved Kirkevoll skole, et prosjekt som starta så smått i 2015 og skøyt fart i 2016.

I løpet av de fem åra som har gått siden da, har det skjedd mye på uteområdene til skolen. Veldig mye!

En stor felles åpning for tre forskjellige prosjekt

Kirkevoll-rektor Rikke Lillebø fikk hjelp av elevrådsleder Helena Svinsholt Sørby (11) til å klippe snora fredag 10. september 2021:

– Det var veldig gøy!, forteller en strålende fornøyd sjuendeklassing etter snorklipp. Det var bare ett eneste lite skår i gleden: – Det hadde vært enda kulere med en skikkelig stor saks!

– Vi har sett det på hotellåpninger og på filmer og sånt, at de har en veldig, veldig stor saks. Men det funka med den lille vi hadde da, det tok bare litt lenger tid.

Helena prater med lokalavisa sammen med venninnene Maha (12) og Stine (12). De går i sjuendeklasse og har lekt mye i det som i dag fikk en stor felles åpning.

– Vi har venta og venta – men nå har det blitt veldig, veldig bra, da!

– Mye har jo vært her lenge, og noe er helt nytt. Men nå åpna vi liksom alt sammen – sammen. Vi er litt for høye for noen av de nye lekeapparatene, og noe annet har vi lekt så mye i at vi er litt lei – sånn som tarzanløypa, for eksempel.

Maha forteller at småsøsknene hennes leker der hele tida. – Det er nok mer gøy for de mindre elevene, mener sjuendeklassingene, som skulle ønske alt hadde vært like fint som nå da de starta på Kirkevoll skole:

– Jaaaaa!!! Vi venta lenge på at ting skulle bli fiksa på, men det ble det aldri da vi var små. Men nå er det blitt veldig, veldig bra, da!

Alt sammen er nå fullført

Det var da Linn Beate Vestbøstad ble inspektør i 2016 at ting begynte å skje. I de fem åra som har gått etter første søknad om midler, har det bare balla på seg:

– Noen foreldre i FAU så for seg en aktivitetspark og en tarzanløype. I tillegg var det på høy tid med en oppgradering av kunstgrasset i ballbingen. Dermed ble det søkt flere midler, forteller rektor Rikke.

– Og nå er endelig alle tre prosjekt fullført! I tillegg har vi fått bygd en scene med tilhørende lydanlegg, og øya midt i skolegården har blitt fornya og veldig flott.

Bidrar til et bedre skolemiljø

De positive ringvirkningene er mange: Skolen har laga sin egen skolehage, og grønnsakene herfra blir brukt i sjetteklassingenes matlagingstimer, samt sjuendeklassingenes elevbedrift. I tillegg har skolen gått til innkjøp av flere bordtennisbord som står rundt om på skoleområdet, pluss ei ny UFO-huske.

– Vi ser aktive og lekne elever som har fått mye forskjellig å finne på i friminuttene. Det bidrar til et godt skolemiljø, forteller rektor Rikke.

– I tillegg ser vi at anleggene blir mye brukt på kveldstid. Det er viktig for nærmiljøet, skolen er en sentral møteplass.

Ett eneste ønske til

Det eneste sjuendeklassingene Helena, Maha og Stine kunne ønske seg mer av nå, var ballbinger: – Så kunne jentene spille ett sted, og guttene ett annet sted, mener Stine.

– Åffer det? Å slå gutta er jo så gøy!, sier Helena. – Ja, men vi slår dem jo nesten aldri!, mener Maha.

Så går diskusjonen videre, men en ting er jentene enig om: – Flere ballbinger.

Les mer om barnehager og skoler i Re.