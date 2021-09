Stor og liten fortsetter på Re-torvet – med ny eier

En butikkdriver skal bytte butikk – så begge butikkene består. – Ja, det er ikke snakk om mange skrittene over gangen her!

Konkursboet til Stor og Liten er kjøpt opp, og det blir Kristin Danielsen (47) fra Holmestrand som skal eie og drive butikken videre framover.

Stor og liten ble stengt på dagen den første fredagen denne måneden.

Starter opp så snart som mulig

– Det var en veldig fint butikk, og det var synd det ble som det ble – og målet har hele tida vært å beholde butikken på Re-torvet, forteller kjøpmann og sentrumsutvikler Martin Gran til ReAvisa.

– Derfor har vi gjort alt vi kan for å tilrettelegge og få alt på plass. Nå er løsninga at Kristin på Nille tar over og starter opp så fort hun har alt på stell med et nytt firma registrert.

Det betyr at det må en ny butikksjef inn på Nille, og stillingen lyses ut i disse dager.

– Gøy og utfordrende

– Ja, det er ikke snakk om mange skrittene over gangen her!, sier Kristin til ReAvisa og ler. Hun bytter butikk til rett over gangen i 2. etasje på Re-torvet.

– Det blir gøy og utfordrende å lære seg noe nytt, sier butikksjefen på Nille på Re-torvet gjennom de siste åtte åra.

– Salg har jeg drivi med i 28 år. Men ikke barneklær. Så det blir noe helt nytt.

– Litt både her og der

– Jeg har hatt lyst til å gjøre noe eget, og bruke all erfaringa mi til det. Så det blir morsomt, dette – og jeg håper det blir veldig bra, forteller Kristin.

Butikken har hatt tre – fire ansatte, og Kristin satser på en bemanning likt som før. Hun kommer til å jobbe i butikken sjøl.

Kristin vil bli å finne litt begge steder, både på Nille og på Stor og liten, framover – til alt er på plass.