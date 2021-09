Her går gitteret ned for en populær butikk på Re-torvet: – Håper å få en tilsvarende butikk på plass

– Jeg synes det er trist at det har gått sånn, og jeg kommer til å savne både de fine jentene mine på jobb og hyggelige kunder, sier eieren. Senterlederen vil gjerne ha en slik butikk på Re-torvet i framtida også.

Sist fredag rykket representanter fra bostyret inn i butikken, etter at Tingretten tidligere samme dag hadde begjært butikken tvangsoppløst. Drifta opphørte da umiddelbart.

Ifølge tidligere kunngjøringer i Brønnøysundregistrene kommer det fram at det så seint om i våres mangla årsregnskap for butikken, helt tilbake til første hele driftsår.

– Trist

Siden fredag ettermiddag har butikken vært stengt, og det vil den være videre en stund framover. – Jeg synes det er trist at det har gått sånn, og jeg kommer til å savne både de fine jentene mine på jobb og hyggelige kunder, sier eieren til ReAvisa.

Helt siden gitteret gikk ned, har målet vært å fortsatt ha en barneklesbutikk på Re-torvet, bekrefter senterleder Tom Bøyesen til ReAvisa. – Men dette kom veldig overraskende på oss.

Bostyrer er advokat Tor Erik Heggøy i advokatfirmaet Tenden. Første skiftesamling avholdes 21. oktober 2021.

Eieren vil ikke kommentere stengning eller årsak noe mer utover at det hele er trist og at det blir et savn.