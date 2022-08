Vivestad høstmarked – endelig igjen!

Marked til tusen i Re – igjen: – Her går det alltid mye, forteller kremmerne i bodene.

Det er mye å finne på for både små og store på Vivestad høstmarked. Markedet vokste seg kjapt til bygdas største møteplass etter oppstarten i 2006.

Etter to år korona-avlyst, ble dette det 15. markedet i rekka. Over samme lest som før, med hele 151 utstillere, matboder og scene.

Strålende, rett og slett

På lørdag sto Funky Jazzbear og Asbjørn Ribe på scenen. Søndagen spilte gitarhelten fra Re Otto Junior. Så «husbandet» Ila Auto, også med lokalt alibi.

De har spilt her flere år nå – i både sol og regn. I år hadde de gardert seg med svære telt foran scenen mot regnværet som var spådd, men som ikke slo ikke til.

Ikke før litt seinere på dagen, da himmelens sluser åpna seg over Vivestad et lite øyeblikk.

Men under Ila Auto-konserten strålte sola og stemninga var like strålende.

Nesten ny dagsrekord

I solskinnet på lørdag kom det hele 4.000 gjester – det var nesten en ny dagsrekord. Første dagen var det knallvær, ikke rart at så mange dukka opp.

Søndagen var det litt verre med. Når værmeldinga viser torden og styrtregn er det jo ikke sikkert så mange velger å ta turen i utgangspunktet, sjøl om været ble bedre enn som så.

Vivestad høstmarked arrangeres på dugnad, og så å si hele bygda er i sving for å få til dette store og flotte arrangementet.

– Her har vi med folk i alle aldre, alt fra barn til godt voksne oppi 88-årsalderen, forteller Tor Anders Fevang.

Hjemmelaga kvalitet

I bodene er det et så stort utvalg av varer at du kan ikke tenke deg hva du kan snuble over her. Alt ifra framskjermer til Opel Rekord til lekebiler du aldri har sett siden du var liten. En bod solgte gamle VHS-er fra 1980-tallet og en snøfreser fra 1990-tallet.

En av standene i år var boden til Marianne og Anna Sofie Solberg Martinsen. Her solgte de både barnebukser og pannebånd. Selvfølgelig var alt hjemmelagd.

Dette er fjerde eller femte året Marianne står her, hun blir litt usikker på grunn av korona-oppholdet.

– I går gikk det mye, sier hun om lørdagen. Så var de litt mer spente på søndagen.

Steiner fra hele verden

En annen selger på dette store markedet er Freddy Larsen. Han selger mengder med krystaller og steiner av alle arter og egenskaper. De glinser i seinsommersola.

Krystallene har han henta fra over hele verden. I boden hans fant man alt fra smykkeanheng og armbånd til verdifulle krystaller av alle typer.

Else Karin Foss er også en av de om selger på markedet. Alt i fra kjeks og lefser til gele og hjemmelaget drops.

Og det har hun gjort helt siden det andre eller tredje året av høstmarkedet i Vivestad.

Kortreist snadder

Det var mye forskjellig gøy å se på. Ble du sulten, var det alt fra thaimat til burger og lapskaus å spise. I bodene var det litt brukt, noe nytt, mye smykker og pynt, snacks og bøker.

Det bugna med lokale råvarer og flotte grønnsaker i sesong fra bønder fra alle kanter av Re og Vestfold – og noen hadde som vanlig reist mye lenger for å selge sakene sine.

Og det var bare blide fjes å se, nå som det endelig lot seg å møtes igjen i Vivestad på Res største møteplass.

Ekstra breie ble smila da lirekasse-mannen kom og snurra noen toner. Skikkelig trivelig, var dette.