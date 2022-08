To fartskontroller i Re – og to førerkortbeslag

I løpet av tirsdagskvelden rakk UP to fartskontroller i Re, og på hvert av stedene de stilte seg opp ble det førerkortbeslag.

Først stilte Utrykningspolitiet seg opp med sitt fartsmålerutstyr langs Gjelstadveien, så langs Kopstadveien – begge steder i 60-sone.

Det skjedde tirsdag kveld 23. august 2022.

Førerkortbeslag

For å begynne med slutten: Langs Kopstadveien ble det vinka inn flere bilister, der det ble skrivi ut ett forenkla forelegg for fart, og ett for bruk av håndholdt mobil.

– I tillegg fikk en kvinne i 40-åra sitt førerkort beslaglagt på grunn av for mange prikker, melder Politiet i Sør-Øst.

Denne fartskontrollen ble holdt fram til cirka 21.30-tida på tirsdagskvelden.

Førerkortbeslag – igjen

Mens fartskontrollen langs Gjelstadveien, ikke så langt unna, ble gjennomført fram til klokka 21.00. Og her ble det også noen reaksjoner, som vanlig:

– Fem forenkla forelegg, og en anmeldelse med førerkortbeslag, melder Politiet i Sør-Øst. Det var etter å ha blitt målt til 91 km/t i 60-sona.

– Vedkommende som mista førerkortet er en mann i 30-åra.