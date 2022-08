Leserinnlegg: – Takk til en søpletuss!

Til deg som tømte et lass med søppel ved en øde skogsvei i Re, nær grensa til Holmestrand: Takk for at du i hvert fall emballerte driten i søppelsekker merka Norsk Gjenvinning, Restavfall, så jeg slapp å plukke opp avfallet i smått.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

De seks søppelsekkene, ett par bæreposer med blant annet gamle 8 mm pornofilmer, en pall, og restene av noen campingstoler, var relativt enkelt å lesse opp i tilhengeren og kjøre til Nordre Foss.

Det kosta meg bare jobben, kjøreturen og 300 – 400 kroner i tømmeavgift.

Svært lite respekt

Jeg undrer meg bare over følgende: Finnes det fortsatt så uopplyste folk som ikke kjenner til det unike opplegget vi har for å kvitte oss med søppel på enkelt og legalt vis?

Betegnelsen søpletuss som jeg benytta innledningsvis var et begrep som min for lengst avdøde far brukte på personer som han hadde svært lite respekt for.

Jeg synes det passer her. Og takk til dere på Nordre Foss og Taranrød som hjelper oss til å gjøre dette så riktig som mulig!

Med hilsen Kåre Holtung.