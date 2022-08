Denne svømmeopplæringa har vært her i snart 40 år – men nå kan det være kroken på døra

– Det er helt tragisk, sier Olaug som var med på å starte opp tilbudet her i Re. Etter snart 40 år med onsdagssvømming på Revetal, stiller det gamle tilbudet bakerst i køen for halltid etter de politisk vedtatte kriteriene i nye Tønsberg kommune.

Siden 1983 år har unger fra hele Re fått svømmeopplæring i svømmehallen på Revetal hver onsdag, først i regi av Undrumsdal bygdekvinnelag, så i regi av Norges Livredningsselskap Gullfiskene.

Men nå er onsdagssvømminga til 1. til 7. klassinger gjennom ett par generasjoner kasta ut av svømmehallen. I sommer fikk svømmeinstruktør Torill Pettersen beskjed om at de ikke var tildelt sin faste tid.

Lite imponert

Halltida til Gullfiskene hver onsdag er gitt til Tønsberg svømmeklubb, fikk hun beskjed om. – Jeg trodde helt ærlig at dette skulle løse seg, og at vi skulle slippe å gå til avisa.

– Vi jobber for det samme, for å forebygge drukning gjennom å lære barn å svømme, sier Torill, – derfor er det siste vi ønsker å krangle med Tønsberg svømmeklubb.

Men svarene fra tildelingskontoret i Tønsberg kommune er hun lite imponert over. ReAvisa har fått innsyn i mailutveksling.

– 39 år, et spark bak, og ut med oss

Et argument skal være at dette er et privat tilbud, utenom idrettsorganisasjonene. Torill poengterer at heller ikke bygdekvinnelaget var organisert i idretten, men både bygdekvinnene og Gullfiskene gir barn i Re et populært og viktig tilbud.

Og de mener at de ikke er privat, siden Gullfiskene er organisert gjennom frivilligheten og Norges Livredningsselskap: – 39 år, et spark bak, og ut med oss, sier en fortvila Torill, – og det uten forvarsel.

Barna som nå går på onsdagssvømming har i skrivende stund ikke mulighet til å melde seg på eller sette seg på venteliste for det nye tilbudet.

Håper i det lengste at det løser seg

– Dette hadde ikke skjedd i Re kommune, mener en oppgitt Torill i prat med ReAvisa. Nyheten har spredd seg i bygda, for ett par dager gikk det ut en SMS fra Gullfiskene til alle foreldrene med info:

«Hei alle onsdagssvømmere! Vi har hatt utfordring med svømmehallen på Revetal. Tønsberg kommune har gitt vår bassengtid til Tønsberg svømmeklubb.

Vi jobber hardt med å få tilbake onsdag i svømmehallen, og håper det løser seg. Så fort vi vet mer får dere beskjed».

Heier veldig på Gullfiskene

I løpet av sommeren har mange engasjert seg i saken. Ikke minst dama som sørga for svømmeopplæring i alle år gjennom engasjementet i Undrumsdal bygdekvinnelag, Olaug Grytnes.

Da hun hadde små barn sjøl, var hun med på å starte opp svømmeopplæringa. Og hun ble med videre gjennom alle år, på slutten kursa hun ungene til ungene hun først hadde hatt på kurs.

Olaug var med helt til de sto helt i beita for svømmelærer for fire år siden. Da ble løsninga å la Norges Livredningsselskap Gullfiskene ta over tilbudet, og bygdekvinnene var veldig letta over at tilbudet ville bestå – og de heier veldig på Gullfiskene.

– Det må være en misforståelse

– Jeg må si at dette var veldig frustrerende å høre. Det må være en misforståelse. Svømmeklubben i Tønsberg gjør helt sikkert en fantastisk jobb, men dette tilbudet her på Revetal er også et fantastisk tilbud – det burde vært plass til begge.

Her i Re har foreldrene i alle år vært flinke til å komme med ungene sine, helt fra før skolealder – det har alltid vært fulle kurs, forteller Olaug stolt.

– Det er helt tragisk. For foreldre som veit hvor viktig det er med svømmeopplæring, og for barna som mister et livsviktig tilbud.

Kort tid på å løse floka

Planlagt oppstart for Gullfiskenes onsdagssvømming for 1. til 7. klasse er egentlig 30. august – så det er kort tid til å løse floka på. Barn og foreldre er fortvila, forteller Torill.

– Olaug og bygdekvinnene har stilt opp med støtte og all info fra historien til dette tilbudet, som vi overtok og gjerne fører videre, forteller Torill til ReAvisa.

– At unger i Re ikke skal få aktiviteter i Re, henger ikke på greip.

– Sinnsykt lange ventelister

Tønsberg svømmeklubb har allerede lagt inn onsdagskveldene på Revetal på sin kalender, og det skal bli svømmeopplæring for 5-åringer og oppover – mye det samme som før, men med nye barn:

– Vi har fulle kurs og stengt påmelding og har også stoppa muligheten til å sette seg på venteliste, det gjorde vi for ett års tid siden. Likevel har vi oppimot 300 barn på venteliste, forteller Brit Wormdal Nakken, daglig leder i Tønsberg svømmeklubb.

– Vi har alltid hatt sinnsykt lange ventelister, og det er jo derfor vi søker mer bassengtid – både i Tønsberg og på Revetal.

Dagens onsdagssvømmere mister tilbudet

Den eneste halltida Tønsberg Svømmeklubb har fått på Revetal, er onsdagskveldene. Barna som nå går på onsdagssvømming i regi av Gullfiskene har minimale muligheter til å bli med på det nye tilbudet.

– Vi holder fortsatt påmelding stengt, og det er fortsatt ikke mulig å melde seg på venteliste. Men det kan hende det blir en åpning, det er vanskelig å si nå.

– Si at det er noen på venteliste som ikke har lyst til å gå på Revetal, da kan det jo bli noen plasser ledig.

Ble mulig først etter sammenslåing

Tønsberg Svømmeklubb gir de som allerede har gått eller går på svømmekurs i deres regi førsterett, deretter tar de fra venteliste, og til slutt er det en mulighet for å åpne ny påmelding – hvis det helt til slutt skulle være noen plasser ledig.

Svømmeklubben i by’n har søkt om mer bassengtid i mange år, og først nå med sammenslåinga var det mulig å søke bassengtid i Re – som de fikk, en kveld i uka.

– Vi jobber så godt vi kan for at alle som vil skal få et tilbud, men behovet og pågangen er stor og bassengtida kort, forteller Brit.

– Ingen har hevd på halltid

– Vi må søke for hver svømmehall vi vil inn i, men vi får aldri alt det vi ønsker. Og noen ganger mister vi halltid, sånn har det vært i Tønsberg i alle år.

– Halltida har vært ganske stabil, men ikke helt garantert, sier Brit på vegne av Tønsberg Svømmeklubb – på vei inn i Revetal svømmehall.

– Ingen har hatt hevd på den tida man har, år etter år, i Tønsberg kommune, er hennes erfaringer.

Saken er kanskje ikke helt avgjort?

Ida Johre, virksomhetsleder kultur og idrett i Tønsberg kommune, har lang fartstid også fra Re kommune. Hun forteller at denne saken kanskje ikke er helt avgjort. Hun vil strekke seg langt for å få til en løsning.

– Vi har en rekkefølge på hvordan vi fordeler halltider i hele kommunen. De som er berettiga til å søke spillemidler, registrert i Norges Idrettsforbund, kommer før private tilbud.

– Gullfiskene mener at de ikke er private og at de er berettiga til å søke spillemidler, og da må vi sjekke ut det, så vi gjør det riktige her – vi er veldig opptatt av å gjøre ting riktig.

Ikke så stor pågang i gamle Re

– Historien fra Re, der dette tilbudet har bestått i snart 40 år, det har lite å si når fordelingen skal gjøres?

– Det er politisk vedtatt at sånn skal prioriteringa være i nye Tønsberg, svarer Ida til ReAvisa.

– Bygdekvinnene var ikke organisert i idretten, men fikk halltid år etter år?

– I gamle Re var det ikke så stor pågang, så ja – da var det ikke et tema.

Begge parter er villig til å strekke seg langt

Virksomhetslederen understreker at de andre tilbudene til Gullfiskene består, det er ikke sånn at de er kasta ut av hallen over hele linja. Det blir andre svømmetilbud i regi av Gullfiskene på mandager og fredager.

Men Gullfiskene mister den snart 40 år lange tradisjonen med onsdagssvømming, og barna som går på onsdagssvømming i dag kan se langt etter å få bli med på det nye tilbudet.

– Vi kan ikke slutte med babysvømming på mandager, for å prioritere 1. til 7. klassingene som mister onsdagene.

– Det blir en helt umulig prioritering, det skjønner alle, sier en oppgitt Torill på vegne av Gullfiskene.

Mister en dag av tre

Både Torill på vegne av Gullfiskene og Ida på vegne av Tønsberg kommune forteller at de begge er villig til å strekke seg langt for å finne en løsning.

– Gullfiskene får halltid to dager, ikke tre som før. De mister en dag, der de blir prioritert bakover i køen av søkere ut ifra kriteriene vi fordeler etter, forklarer Ida Johre til ReAvisa.

Og kriteriene som er politisk vedtatt i nye Tønsberg kommune, er ganske så like kriteriene som gjaldt i gamle Re kommune – men som det sjelden eller aldri ble behov for å ta i bruk.