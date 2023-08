Travle tider i Re: – Takk til frivilligheten

Snakk om stor dugnadsinnsats som legges ned, hver seinsommer og tidlig høstpart, her i Re. Og hele året rundt ellers, for så vidt. Men nå, i disse tider, er det ekstra travelt.

Det er Kåre Holtung som sender noen ord til lokalavisa. Han er leder i Ramnes historielag, som sammen med Ramnes bygdekvinnelag og Ramnes bondelag, arrangerer Åpen gård på Bygdetunet Brår hvert år, den siste helga i august.

– Jeg sitter sliten og lykkelig etter noen dagers ganske intens jobb med Åpen Gård på Bygdetunet Brår. Og jeg skrøyt i går kveld til kona: For en gjeng som stiller opp år etter år, for oss og andre foreninger, og gjør en kjempeinnsats for fellesskapet!

Viktige møteplasser i bygda vår

– Vi er midt i køen av flere liknende arrangementer, Vivestad høstmarked forrige helg, oss denne helga, og Sensommerfestivalen i Våle neste helg. Og alle plasser stiller folk opp, som dugnadsfolk til praktiske og organisasjonsmessige jobber, som utstillere og som eiere av ting vi ønsker å stille ut.

– Vi møter stor grad av velvilje og masse praktisk bistand. Og dette gjør vi for at våre foreninger skal få et økonomisk utbytte for å drifte våre anlegg og vår virksomhet.

– Men enda viktigere: Vi skaper en arena der barn og voksne kan møtes og treffe naboer, venner og dyr(!), vi ser blide og fornøyde folk rundt oss på disse arrangementene.

– Til alle som sitter på gjerdet: Bli med!

– Det aleine er verdt innsatsen!, forteller Kåre på vegne av dugnadsgjengen. – Jeg veit at dette kan tolkes som sjølskryt, jeg er leder av komiteen og bruker en del tid på dette.

– Men da er det også mitt lodd å takke alle dere som bidrar. Og til dere som «sitter litt på gjerdet», meld dere inn / meld dere på, det sosiale fellesskapet og blide og fornøyde publikummere er god lønn for strevet!

Skriver Kåre, som avslutter med en stor takk.

