Kultur-Gro slutter: – Du har skapt glede, liv og latter

– Jeg har hatt åtte år her på huset, og jeg har fått lov til å være med på et kjempespennende «nybrottsarbeid» med å bygge opp denne stillingen. Jeg har fått stor frihet og mange venner.

Det har vært mange avslutninger på Re helsehus for den kjente og kjære kulturkoordinatoren, som har vært en viktig brikke i hvordan Re helsehus har blitt:

Egentlig var sluttdatoen 30. juni, men Gro Arnesdatter Hansen (62) blir til en ny kulturkoordinator er på plass.

Avslutning på avslutning

For det gledelige oppi alt er at Gro blir erstatta. Det er store sko å fylle, men er det en som skal klare det så er det etterfølgeren Heidi Tveita. Hun er sangpedagog og sjukepleier.

Men som sagt er det blitt mange avslutninger, for det er mye som skjer på huset – mye takket være kulturkoordinatoren som har hatt en finger med i spillet på det meste.

Og alle vil takke Gro for den flotte innsatsen på huset – for huset og alle som bor og er der. Nå på tampen av august var det avslutning med Sittedansgruppa.

– Der er trist at du slutter

ReAvisa var tilstede da Re sittedansgruppe takka Gro for innsatsen. Astri Søyland sa: – Kjære Gro! På vegne av hele helsehuset og på vegne av folk i bygda som har kommi til sangtimene dine, sier vi tusen takk for din store innsats.

– Du har vært en stor ressurs for helsehuset. Du har en egen evne til å se folk og spille på talentene til den enkelte. Du har skapt glede rundt på avdelingene med din musikk.

– Det er trist at du slutter – men vi håper at din etterfølger går i dine spor.

Stor gavesjekk til aktiviteter

Seniordansen har fått låne lokalene på helsehuset gratis, og vil gjerne gi noe tilbake. – Men vi vil ikke at sjekken skal gå i «det store sluket». Pengene skal gå til liknende aktiviteter som du Gro, har hatt.

Så overrakte Astri Søyland en gavesjekk på kr 36.998 kroner sammen med et «tusen takk».

På siste allsang før sommeren kom avdelingslederne syngende inn.

– Morsomt og rørende

Og sangen var var selvfølgelig «Thank you for the music», der de kom dansende inn med gule gummihansker på beina, akkurat som Gro har gjort hver påske da hun gikk rundt og spilte på huset, påskepynta og fint i gult «fottøy».

– Koselig, morsomt og rørende, med gode ord og avskjedsgaver, forteller Gro til ReAvisa.

Det var tidlig på sommeren at hun varsla sin avgang i en epost til blant andre lokalavisa:

Sa opp med tungt hjerte

– Som noen av dere veit har jeg nå fått tilbud om større stilling ved Tønsberg kulturskole. Jeg har et behov for å «samle» meg litt i jobb. I alle år har jeg hatt halv stilling som korpsdirigent og messinglærer i Tønsberg, og halv stilling som kulturkoordinator på helsehuset.

Nå skal Gro har en 80 prosent stilling ved kulturskolen, med mulighet for å være litt frilansmusiker ved siden av.

– Det er derfor med tungt hjerte jeg har sagt opp stillingen min på helsehuset, informerte hun.

Overlapper til ny er på plass

– Men, vi brenner ikke alle broer, og det er absolutt ingen dramatikk rundt dette, understreker Gro. Hun overlapper gjerne fram til ny kulturkoordinator Heidi er på plass i starten av oktober.

Den multimusikalske energibomba Gro ble ansatt som kulturkoordinator ganske snart etter at Re helsehus ble tatt i bruk på tampen av 2014.

Hun ble ansatt i 2015. De åtte åra som har gått siden den gang, oppsummerer hun som en stor glede:

– Kommer innom innimellom

– Jeg har fått lov til å være med på kjempespennende «nybrottsarbeid» med å bygge opp denne stillingen. Stor frihet og mye kreativitet har jeg hatt i jobben, og mange venner har jeg fått blant beboere og personale.

Det har til tider vært «litt hektisk», som hun sier det, med en fot i hver stilling, både i kulturskolen og på helsehuset. Nå blir det «bare» kulturskolen. – Da får jeg samla meg litt. Altså ingen pensjonist tilværelse enda!

– Det er ikke med lett hjerte jeg slutter på helsehuset, OG vi brenner ingen broer. Tipper jeg kommer innom innimellom, sier dama som er så glad i Re helsehus – og som alle på Re helsehus er så glad i.

