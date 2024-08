Dans på mølla: – Ta med deg gode venner og kom

Slitte tregulv på mølla skal slites enda mer til helga, da blir det mulig å swinge seg til toner fra Frank Wedde og DJ Feedback.

Lørdag 17. august 2024 er det klart for kronevenn-fest for alle gode støttespillere til den gamle Bakke mølle, som er blitt et historisk museum i full bruk gjennom hele sommerhalvåret.

Så åpnes det opp for alle og hele bygda er velkommen til fest på mølla utover kvelden.

Dansefest på mølla

Det hele starter klokka 17.00 for kronevenner, – velkommen til hyggelig prat rundt mølla og framtida til stedet, inviterer Leif B. Olsen som vil ta med de som ønsker det rundt på omvisning.

Klokka 18.00 åpner dørene for alle. Da åpner også mølle-baren Bar Bakke. DJ Feedback varmer opp med musikk fra 1980- og 1990-tallet. Frank Wedde, alias Danse-Frank, går på klokka 20.00.

Da blir det dansefest fram til klokka 01.00, da er festen på mølla over for denne gang.

– Alle er velkommen

– Pakk sekken med noe godt i og kle deg for å swinge deg i dansen til musikk fra Frank Wedde på slitte tregulv i mølla, inviterer Cathrine Skjeggerød på vegne av Stiftelsen Bakke Mølles Fremme.

– Håper bygdefolket, bygdefolkets venner, og alle som har lyst på god musikk og hyggelig selskap, kommer denne kvelden.

Vertskapet tar kun vipps, det koster 200 kroner å blir med på moroa – for kronevenner til mølla koster det 100 kroner.

