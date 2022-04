Kamerater og Bakke mølle-ildsjeler trår te’ – se bildene

For mange var kaffitorsdagen i slutten av mars det første besøket på Bakke mølle, etter at Øivind Skjeggerød døde den siste januar-dagen i år. Det ble en veldig fin samling, der alle var klare for å ta vare på mølla videre som den fantastiske møteplassen den er blitt i bygda vår.

I papiravisa kan du lese mer om framtida til Bakke mølle, her på nettavisa ser du flere bilder fra den første kaffitorsdagen og dugnaden etter at ildsjelen Øivind Skjeggerød gikk bort tidligere i år.

Mange var bekymra for hva som skulle skje videre, men nå er det avklart:

– Han var en fin fyr

En stor kameratgjeng og mølle-ildsjeler skal la seg lede av Øivinds datter som styreleder i «Stiftelsen Bakke Mølles Fremme» – for å ta vare på mølla som den fantastisk flotte møteplassen den er blitt i bygda vår.

– Det er rørende å se, sier Cathrine om den store mobiliseringa for mølla. Les mye mer om møllas framtid i papiravisa.

Kameratene forteller at å ta vare på det siste livsverket til Øivind, er en måte å hedre ham på. – Han var en fin fyr.

Se flere bilder fra Bakke mølle: