Til minne om Øivind Skjeggerød (1949 – 2022): Etter sigende det kraftigste og ærligste handtrykket i Re

Øivind Skjeggerød gikk på prosjekter med et pågangsmot de færreste er utstyrt med. At et menneske med så mye skyv ikke lenger skal være høyt og lavt for å fikse ting, er vanskelig å fatte. Øivind Skjeggerød, Ridder av Re, døde søndag kveld 30. januar 2022.

Det er med stor sorg vi skriver at Øivind Skjeggerød fra Fon er død, 72 år gammel. Han vil etterlate seg et stort tomrom i bygda vår, og han vil bli savnet av mange også ute i den store verden.

Ingenting er umulig, det umulige tar bare litt lenger tid

Historiene er mange om hans tekniske bragder, rundt om i verden – og her hjemme i Re. For hans fantastiske innsats på Bakke mølle ble han slått til Ridder av Re. Øivind Skjeggerød har alltid vært en tusenkunstner, helt fra han var en liten pjokk.

Jeg har vokst opp med historien om hvordan Øivind og min pappa som 12- – 13-åringer fikk leita opp og gravd fram en gammel T-Ford fra ei villfylling oppi skauen her. «Trur’u ikke han fikk fyra den au.»

Det som alle andre så på som et håpløst vrak, så Øivind på som en utfordring. Få har vel ordtaket «ingenting er umulig, det umulige tar bare litt lenger tid» stemt bedre for.

Et grenseløst spennende yrkesliv

For å gjøre en lang livshistorie kort: Øivind Skjeggerød sine tekniske evner og gode humør gjorde han populær på alle plan, rundt om i hele verden. Med et stort smil og et grenseløst engasjement.

Denne karen har gjennom hele livet skapt begeistring med en blanding av nevenyttige triks og tørre tall, han hadde kontroll på teorien så vel som hva som skulle til for å få det til å funke i praksis.

Han har vært en problemløser når det kommer til maskiner og teknisk utstyr, både til sjøs og til lands. Øivind har fått opp moderne maskinparker i Liberia og Øst-Timor. Han har vært verden rundt som skipsreperatør, og han har bygd kraftverk som forsyner hele byer i Afrika og Asia med strøm.

Fra ei rønne til en lokalhistorisk perle

Etter at Øivind «trappa ned» ble det aldri noen rolig pensjonisttilværelse hjemme i Re. Men det hadde denne karen neppe trivdes med, heller. – Nå har jeg tid til å pusle med mitt, og det er jo et privilegium, sa han til lokalavisa i oppstarten av Bakke mølle-prosjektet.

Den gamle, falleferdige mølla skulle bli et energihistorisk senter. Og det ble det, med skoleelever på besøk – som lot seg rive med av engasjementet til ildsjelen bak:

– Du veit, her SER du hvordan maskinene funker, sa en entusiastisk tusenkunstner til lokalavisa da han hadde fått start på enda en av de antikvariske motorene.

Det nytter ikke å bare se på en skjerm og trykke på en knapp

For aller mest moro syntes han det var å formidle gammel kunnskap til nye generasjoner.

– Det nytter ikke å bare se på en skjerm og trykke på en knapp, så skjer alt automatisk. På mølla skal du kunne komme og se med egne øyne hva som skjer, hele teknologien bak, der alt beveger seg og det skjer foran øynene våre.

Øivind ble kåret til Ridder av Re for å ta vare på gammel kultur-, industri- og næringshistorie. Han er også en god formidler som lærer bort gammel kunnskap til nye generasjoner, het det i begrunnelsen.

En kar alle husker

Etter 30 år ute i verden, avrunda Øivind yrkeskarrieren på sitt eget mek. verksted på Kranstad i Fon. Men han kunne fortsatt få telefoner fra hele verden, der noe skulle fikses over telefon med kyndig veiledning, eller andre ganger måtte han farte til den andre sida av verden for å fikse opp i noe.

Da ble det hjertelige gjensyn, for Øivind er en kar alle husker. Det store smilet og den minst like store energien. Derfor stakk også mange stadig innom mølla for å hjelpe til og slå av en prat.

– Det kommer så mange hyggelige folk innom! Jeg trakter flere påsær med kaffe hver uke, fortalte Øivind til ReAvisa.

Mentor for styrkeklassen

Helt fram til kreftsjukdommen begynte å sette begrensninger jobba Øivind med ungdom. Det er mange unge sjeler han har smitta med sin fascinasjon over teknologi og problemløsing.

Revetal ungdomsskole-elever har vært på faste besøk som en del av undervisninga i praksis, og Øivind var med som ildsjel og mentor for styrkeklassen.

Da NRK lagde en sak om Øivind og mølla, var det nettopp ildsjel og tusenkunstner han ble presentert som.

Det kraftigste og det ærligste handtrykket i hele Re

Men sjøl om Øivind gjerne prata på både inn- og utpust om sine mange prosjekter og ideer, så var han ikke like glad i å stå i rampelyset sjøl.

Da han ble hedret som Ridder av Re, sa han til lokalavisa: – Det er rett og slett helt ubegripelig, jeg fikk så vondt i magan da jeg skjønte at det var meg det var snakk om.

Etter utnevnelsen sa ordfører Thorvald Hillestad i gamle Re kommune at «Øivind etter sigende har det kraftigste og det ærligste handtrykket i hele Re».

Øivind Skjeggerød etterlater seg kone, to barn og fire barnebarn. Våre tanker går først og fremst til dere i denne triste tida. Det vil bli en samling på mølla til sommeren for å minnes Øivind, forteller familien. ReAvisa vil formidle dato og klokkeslett nærmere.

Stian Ormestad, ReAvisa.

Tar vare på viktig lokalhistorie (ReAvisa på papir september 2014).