– Vi er ikke så glad i å sitte på rompa hele da’n. Og vi lærer mye mer her enn på skolen, egentlig.

Chris Johan (15) og Marius (15) går på Revetal ungdomsskole, men en dag i uka legges skoledagen til et mekkeverksted på Håsken. – Det er gøy og veldig ålreit, vi lærer om motor og bil og hvordan det funker. Det er mye matte i motor-ting.

– Vi trodde matte var bare masse tall på tavla, men nå skjønner vi at vi kan bli gode i fag ved å kombinere det med å skru og jobbe, sier ungdommene som bytter ut skolepult med arbeidsbenk en fredag hver skoleuke.

Det skjer på mekkeverkstedet til Tom Heitmann fra Hjerpetjønn, som ligger på Håsken i Andebu. Det var også her det ble arrangert rånetreff på tampen av fjoråret.

Matte i praksis

Lokalavisa var med styrkeklassen en skoledag og fikk se hvordan elever som tidligere trøbla med matte nå regner ut kompliserte regnestykker. Som for eksempel å regne ut volumet på en motor: Elevene måtte gjennom flere vriene steg på veien, men når det blir hengt på en praktisk oppgave blir lett som en plett.

Først finner de fram til volumet av hver sylinder, og så ganger det opp med fire, og til slutt kommer de helt korrekt fram til 1992 ccm på en toliter-motor.

– Vi gleder oss til skolen når vi skal hit. Det blir et avbrekk, så da blir det greit med skole ellers også – så slipper vi å sitte på rompa hele tida, er alle enige om.

Da ReAvisa var med på den innholdsrike skoledagen på tampen av fjoråret, var de åtte elever. Dette er tredje året med styrkeklassen ved Revetal ungdomsskole.

– Dette må prioriteres

Prosjektet fikk fødselshjelp fra lokalt næringsliv og flere foreninger, og ildsjel og teknisk geni Øyvind Skjeggerød fra Fon, tidligere slått til Ridder av Re, var den store mentoren. Fortsatt er det flere gode hjelpere med, men Revetal ungdomsskole bruker egne midler fra og med dette skoleåret – uten ekstra tilskudd til skolen.

– Dette er så viktig og riktig, at jeg har fått med meg staben min på å prioritere dette i budsjettet, forteller Revetal-rektor Mona Elisabeth Larsen. – Derfor får vi det til, innafor gjeldende rammer. Denne måten å lære på, gjennom praktisk arbeid, er en god greie, understreker rektor Mona i prat med ReAvisa.

Det starta opp for tre år siden på Sørum mek, nå hos Heitmann på Håsken. Med økonomisk drahjelp fra Re Rotary, Våle og Hjerpetjønn sanitetsforeninger, Meny Revetal og DNB Sparebankstiftelsen.

– Det var viktig for oppstarten for å se hva dette kunne bli, forteller ungdomsskolelærer Frank Wedde fra Ramnes, den foreløpig siste slåtte Ridder av Re.

Et klasserom med oljelukt

Etter at elevene på en imponerende måte har regna ut volumet av den firesylindra motoren, understreker Frank i praten med Revetal ungdomsskole-elevene:

– Der ser dere – dere kan mer enn dere trur! Dette kommer dere til å få på eksamen, og det kommer dere til å klare bra – bare heng det på noe praktisk, sånn som nå.

Et klasserom med oljelukt, det er drømmen for denne gjengen – og det er en drøm som gikk i oppfyllelse.

Og det vil alltid være drømmen for noen elever.

Tilpassa opplæring i praksis

– Skal vi ha tilpassa opplæring for alle, så må skolen også romme dette, understreker ungdomsskolelærer Frank Wedde i en engasjert prat med ReAvisa.

– Her skifter de dekk og skrur på motorer, de lærer noe hele tida. Vår oppgave, vi som er så heldige å være med som lærere her, er å kople det praktiske opp mot teori, sier Frank. Hilde Gulaker er også en viktig lærerressurs i dette prosjektet.

– Det er veldig gøy, og veldig lærerikt, forteller Chris Johan og Marius. Og understreker i prat med ReAvisa:

– Vi surrer ikke bare rundt her, det er veldig gode skoledager der jeg føler vi lærer mye.

Digger alt med motor

Marius har ingen planer om å bli bilmekaniker, men kan godt tenke seg det som en hobby. Helst vil han bli elektriker. Kameraten Chris Johan vil veldig gjerne bli bilmekaniker.

En annen av elevene, Lars Kristian (14), er så heldig at han har fått sin helt egen veteran-Porsche som står på Håsken og som han og medelevene kan skru på. Det er nok å ta tak i på en over tredve år gammel bil.

– Jeg fikk den til konfen av en annen bilinteressert i familien, forteller en stolt 14-åring, før de alle kaster seg over motorrommet for å lære om hva som er hva.

Her får de dyrke interessen for bil og motor. Og lære teori – i praksis.

Bedre trivsel på skolen, mindre fravær – og bedre karakterer

ReAvisa har fått flere henvendelser angående styrkeklassen til Revetal ungdomsskole gjennom de åra den har eksistert. Her klipper vi fra en epost fra en av foreldrene som har bare godt å si om opplegget:

“Det å bli med i styrkeklassen resulterte i at min sønn alltid har vært på skolen, han fikk bare fravær da han hadde kjøretimer. Han gikk opp i karakterer og kosa seg på skolen. Og det var en endring fra å først ha tunge skoledager, da det var en evig kamp for å komme seg på skolen.

Det er flere som ham, som er praktikere som synes det er tungt å sitte en hel dag i klasserommet. I styrkeklassen lærte han i praksis, fikk tilpassa opplæring, og ble tatt på alvor av fantastiske lærere.

Han fikk jobbe, skru bil, og ha fysisk aktivitet på en annen måte enn den tradisjonelle gymtimen. Håper mange kan se hva disse fantastiske lærerne og de gode hjelperne gjør, og setter pris på kompetansen de har.

Dette er det beste skoleåret til min sønn og hadde han kunnet gått det året en gang til hadde han jubla.

Helt tilslutt oppfordrer jeg flere bedrifter til å satse på disse praktiske elevene og tilby flere fireårsløp på videregående, for det er neste nøtt å knekke for disse elevene som er noen racere til å jobbe – bare det blir lagt til rette for det og de får lov og muligheten til det.

Veldig fint at ReAvisa skriver om dette opplegget, som betyr så mye for flere enn bare min sønn. Det kommer også flere etter, det vil alltid være noen som dette er redninga for på ungdomsskolen”.

