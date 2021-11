Simon fikk sitte på i full sladd: – Det var skikkelig kult!

Simon fikk en ekstra fin fredagskveld, da han fikk sitte på med en bil i full sladd. Kameraten Jarle var like begeistra: – Det er kult å se på sladding, spesielt når kompisen sitter på!

Det ble en fin sesongavslutning for diverse rånetreff på Revetal og treff på Håsken, etter at ungdomskoordinator Randi Vermelid tok motorungdommen på alvor tidligere i år.

Også denne kvelden kom ungdom og støttespillere i stort monn, og det var mulig å oppleve litt fart og spenning sjøl også:

– Gøy og skikkelig kult

Simon (15) fikk sitte på med en driftingbil i full sladd rundt på asfalten hos Tom Heitmann på Håsken. – Gøy og skikkelig kult, forteller Simon som synes det er moro med bil, fart og spenning.

Like moro var det for kameraten Jarle Johan (14) som så på sladdinga, med kompisen inni bilen utpå den lille banen.

– Det er kult å se på sladding, spesielt når kompisen min sitter på!

– Veldig bra miljø

– Vi har vært med en del, og det er et veldig bra miljø, skryter gutta i prat med ReAvisa. Denne kvelden var det alt fra mopeder, traktorer til konkurransekjøretøy på plass.

Eldgamle veteranbiler og nye glis – alle slags kjøretøy var velkommen, og det dukka opp doninger av alle slag. Dette treffet den siste fredagen i oktober var også sesongavslutning før vinteren.

Arrangørene var motormiljøene og motorklubbene i Vestfold som har gått sammen for å gi motorungdommen et tilbud, pluss Ung i Tønsberg som sto for gratis mat og drikke.

Se flere bilder fra treffet fredag 29. oktober 2021: