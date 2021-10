Her herjer ungdommen – uten å få kjeft: – Superbra!

Bråket på Revetal tenker ikke ungdommene så mye på. Men de tror det kan bli bedre, hvis de får lov til å møtes på Håsken, eller en tilsvarende plass, framover.

Det ble full fres da ungdom på to hjul og ATV-er var invitert til treff hos Tom Heitmann fra Hjerpetjønn, som disponerer et område regulert til motorsportformål på Håsken rett over andre sida av kommunegrensa.

– Dette er kjempefint, superbra. Jeg håper vi kan henge her framover også, og kjøre her. Det er ikke langt fra Revetal og hit.

Får prøve seg på banen

Det forteller Boas Nilsen (16) fra Våle. Han har tatt turen på ATV-en sin sammen med venner, og koser seg maks på området med veteranbiler, driftingbiler, gatebiler og racerbiler. Og denne lørdagen også en hel haug med mopeder, motorsykler og ATV-er.

Tom har en liten bane på området, som ungdommene får prøve seg på. – Alle kan kjøre, så lenge de kjører forsvarlig med registrerte kjøretøy, sier Tom, mens det suser forbi en lett-MC på bakhjulet.

– Disse har full kontroll. Han der, peker Tom ut på banen, – han har aldri velta og ødelagt seg sjøl eller sykkelen sin. Disse ungdommene lever og ånder for dette, og de trenger en plass å utfolde seg på.

Vil satse videre på livsverket sitt

Om det blir på Håsken motorungdommen kan utfolde seg på framover, det veit ingen i dag. Politikerne i nye Sandefjord kommune skal ta stilling til detaljene i reguleringsplanen framover. Det vil si hva, når, og hvor mye det kan kjøres her.

– Politikere og administrasjonen fra alle Vestfold-kommunene burde komme hit og oppleve miljøet, se samholdet, hilse på ungdommene – og se hva de kan!, sier en entusiastisk ungdomskoordinator Randi Vermelid.

Blir rammene i reguleringsplanen romslige nok til å drive et motorsenter, så satser Tom videre på livsverket sitt. Han brenner for å gi folk en arena for å herje – i trygge rammer.

– Mange morsomme folk

16-åringen Boas er superhappy for Håsken-treffet, som en oppfølging av rånetreffet på Revetal. Her kan de henge – OG herje. – Dette er jo mye bedre enn Revetal, fordi vi kan kjøre litt også – uten at folk kommer og kjefter.

– Men det er like viktig å prate sammen og ha det hyggelig, understreker Boas i prat med ReAvisa. Miljøet beskriver han som veldig godt:

– Mange morsomme folk, som ofte kan mye om noe annet enn det mange andre er opptatt av.

Tenker ikke så mye på bråket på Revetal

Bråket på Revetal tenker ikke ungdommene så mye på. Men de tror det kan bli bedre, hvis de får lov til å møtes på Håsken, eller en tilsvarende plass, framover.

– Men jeg hører jo nå, når vi holder på her, at det bråker en god del, sier Boas når det fyres opp en lett-MC med et svært sparsommelig eksosanlegg. Tom Heitmann liker motordur, og går smilende rundt med en desibelmåler.

Han forteller at lydmålingene er gode og at lyden heller ikke bærer så langt.

– Dette fortjener motorungdommen

Tom er optimist foran den forestående spikringen av reguleringsplanen for motorsportområdet. Han håper så inderlig på positive svar framover.

– En slik arena, enten det blir her eller der, trenger – og fortjener – motorungdommen. Ikke alle spiller fotball, håndball eller går på ski.

– Noen – og etter hvert veldig mange, det ser vi på oppmøtet også her i dag – lever og ånder for dette: Motor og moro.