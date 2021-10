Motorungdom på to hjul inviteres til treff

Alle 16- til 18-åringer på moped, lett-MC og ATV-er er velkommen til treff på lørdag, som en oppfølging av rånetreffet på Revetal.

Flere kontakter er knytta etter rånetreffet på Revetal, og nå jobbes det mye på mange kanter for motorungdommen, forteller ungdomskoordinator Randi Vermelid til ReAvisa.

Rånetreffet på Revetal i kommunal regi er blitt lagt merke til i nabokommunen rundt oss, og nå løftes motorungdommens sak på tvers av kommunegrenser.

Et område ment til motoriserte formål

For det er ingen hemmelighet at motorungdommen som møtes på Revetal er fra hele Vestfold. Og problemer med støy og børning er ikke bare et Re-problem.

– Det jobbes både på systemnivå og med helt konkrete ting. Som dette treffet hos Heitmann på lørdag, forteller ungdomskoordinator Randi til ReAvisa.

Der har Tom Heitmann fra Hjerpetjønn, en mann som har en lang motorsportkarriere bak seg, et område regulert til motoriserte formål.

Henge sammen og lage litt liv

Du finner området vis-a-vis gokartbanen i Andebu med adresse Håskenveien 335. Treffet varer fra klokka 12.00 til 17.00 førstkommende lørdag 2. oktober – uten værforbehold.

– Dette kan bli plassen motorungdommen ønsker seg, viser Tom til. Han har vært på møter med motorungdommen, blant annet på Elverhøy. Han veit hva de ønsker seg. En plass å henge – og kjøre.

– Dette første treffet blir mest å møtes og bli bedre kjent, henge sammen og lage litt liv – og ikke så mye kjøring i første omgang, forteller Tom til ReAvisa.

Kan bli starten på noe bra

– Alle på tohjulinger og ATV-er velkommen, og da først og fremst i alderen 16 – 18 år. Men også alle andre som støtter motorungdommen er velkommen, også voksne som vil vise støtte eller har lyst til å bidra på noe vis.

– Dette kan bli starten på noe bra for denne aldersgruppa med denne interessen, som har vært litt glemt – fram til nå, mener Tom som skryter av kommunens oppfølging.

Ungdomskoordinator Randi har løfta saken i styre og stell, og den står nå på agendaen også langt over kommunalt nivå, forteller hun.

Mange baller i lufta nå

Skulle Sandefjord kommune komme fram til en reguleringsplan for området rett på andre siden av kommunegrensa fra oss som gir rom for et skikkelig bilsportsenter, så ville det komme alle Vestfold-kommuner til gode, mener hun. Et samarbeid på tvers av kommunene må til.

– Mange har spurt, og mange er interessert: Hva gjør vi videre med dette unge bilentusiast-miljøet? Og jeg kan med handa på hjertet svare «mye»! Vi har mange baller i lufta nå.

Tom har allerede en deal med kommunen, der han hver fredag tar i mot Revetal ungdomsskole-elever til praktiske utfordringer i verkstedet på Håsken.

Behovet og interessen er stor

– Jeg kunne hatt ungdommer hos meg hver dag, hele uka lang. Behovet er der, og ikke minst interessen, forteller Tom til ReAvisa:

– Denne gruppa fortjener å ses akkurat som annen ungdom med det mange mener er mer «sunne interesser». For også dette er sunne interesser, bare det kommer inn i litt mer kontrollerte former på områder som egner seg til det.

Dessuten, viser Randi til, undersøkelser viser at motorungdom er glad ungdom. De har det godt og opplever et sterkt sosialt samhold i et godt miljø.

Et nytt og nyttig syn på rånerne

Som en ungdomsgjeng sa til ReAvisa på rånetreffet på Revetal: Dette miljøet er åpent for alle. Det er ikke bare lavterskel, det finnes ingen terskel. Her er alle velkommen.

– Og vi så det på rånetreffet at det er all slags ungdom i dette motormiljøet, jenter og gutter, skoleleie og skoleflinke, idrettsungdom og musikkungdom.

– Vi har nok et nytt og nyttig syn på dette miljøet nå, og det tar jeg med meg videre i arbeidet med kommune, fylke, og så videre, forteller Randi.

En skikkelig god mulighet

Hun vil veldig gjerne understreke at det er ingen som vil jage rånerne vekk fra Revetal. Alle, gammel som ung, er velkommen til å møtes og henge i sentrum. – Men det er ingen grunn til, eller aksept for, å ødelegge og forsøple.

– Aller minst nå som vi prøver å komme dere i møte, henvender hun seg til motorungdommen: – De siste dagene har det toppa seg med flaskeknusing ved ungdomsskolen, og til og med på uteområdet til Revetal barnehage.

– Nå har vi en skikkelig mulighet til å få til noe bra her, sammen med mange aktører som vil motorungdommen vel. Vi kan ikke spolere dette med herjing og forsøpling.

Kort om lørdagens treff:

Lett-MC/ moped/ ATV-treff med pengepremier som trekkes mellom alle som melder seg på med en moped, lett-MC eller ATV. Det eneste som kreves er at man har ett registreringsnummer på kjøretøyet og er tilstede når trekning foretas.

Det trekkes flere premier av kr 500 om det blir minst femti som kommer, pluss en favoritt kr 1.000 (overraskende kriterier for den siste premien).

Det skal kjøres et challengsløp med biler i Vestfold denne dagen og de vil ha en prøve på drifte/rallybanen fra cirka klokka 16.00. Trekningen vil bli etter det, cirka klokka 17.00.

Det vil også bli utstilling av veteranbiler, rally/drifte og racingbiler og annet spennende.

Alle er velkomne, også voksne som vil støtte ungdommen og motormiljøet.

Formålet med treffet er å vise hvor mange det er som er i og rundt dette miljøet av 16 – 18 åringer i Vestfold.

